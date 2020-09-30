Генсек НАТО обратился к Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Анкару содействовать деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. "Я ожидаю, что Турция использует свое большое влияние, чтобы снизить напряжение в регионе, - заявил Столтенберг в понедельник, 5 октября, на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. - Мы глубоко обеспокоены эскалацией боевых действий. Все стороны должны немедленно прекратить борьбу и найти путь к мирному решению конфликта", - подчеркнул генсек НАТО.

Алиев: Турция должна присоединиться к переговорам Минской группы ОБСЕ

О том, что Турция должна активнее участвовать в урегулировании нагорнокарабахского конфликта заявил в тот же день и президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Турция - наш сосед, сосед Армении, Южного Кавказа, поэтому она должна быть активна в данном вопросе", - указал Алиев в интервью турецкому телеканалу "TRT Haber" (цитата по "Интерфаксу").

По мнению азербайджанского президента, Турция должна присоединиться к переговорам сопредседателей Минской группы ОБСЕ об урегулировании ситуации. В группу ОБСЕ, которая пытается быть посредником в решении карабахской проблемы, на данный момент входят США, Франция и Россия.

При этом президент Азербайджана раскритиковал Францию, которая, по его замечанию, "сама себя обособила от Минской группы ОБСЕ". Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, по данным французской разведки, присутствуют боевики джихадистских группировок из Сирии, которые проникли в регион через Турцию.

"Я призвал Макрона извиниться, так как он обвинил нас, оклеветал, а это для нас неприемлемо", - заявил Алиев.

Он также обвинил Армению в попытках втянуть Россию в конфликт и похвалил российское руководство за его сдержанную позицию. "В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу.

Армения настаивает на отстранении Турции от проблемы Карабаха

В то же время президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью Саркисяна китайскому медиаконцерну Caixin Media, что Ереван призывает международное сообщество оказать давление на Турцию, чтобы она отстранилась от участия в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Армения, "возможно, не будет иметь альтернативы" признания Нагорно-Карабахской республики и более того - может оказать "прямое содействие" спорной территории, приводит слова главы армянского государства "Интерфакс".

"Мы содействуем Карабаху, поскольку это историческая армянская территория, которая была передана Азербайджану советскими властями", - заявил Саркисян, подчеркнув, что независимость Карабаха могла быть признана и 30 лет назад, но все это время стороны конфликта "имели переговорный формат", что заставило Армению ожидать окончательного решения проблемы.

Эскалация многолетнего конфликта

Азербайджан 27 сентября начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". Бои принимают все более ожесточенный характер. Ереван и Баку обвиняли друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников.

Эксперты опасаются втягивания Турции и России в конфликт. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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