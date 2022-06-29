Генсек НАТО назвал Россию прямой угрозой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию "прямой угрозой нашей безопасности". Как заявил он в среду, 29 июня, развязанная Россией война представляет собой самый "серьезный кризис безопасности" за последние десятилетия и "самый большой вызов", с которым НАТО сталкивалась в своей истории. Проходящий в Мадриде саммит НАТО, Столтенберг назвал "историческим", поскольку он приведет к "крупнейшей перестройке коллективной обороны со времен холодной войны".

Ожидается, что на текущем саммите альянс представит свою новую стратегическую концепцию. "Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности", - говорил Столтенберг в преддверии открытия саммита. Ранее альянс воспринимал Москву как "стратегического партнера" - с 2010 года это было закреплено в концепции альянса, напомнил генсек. "Этого не будет в стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде", - подчеркнул он.

Увеличение сил НАТО в Европе

"Россия отошла от партнерства и диалога, который НАТО пытался наладить на протяжении многих лет. Вместо диалога они выбрали конфронтацию. Мы сожалеем об этом, но, конечно, нам нужно реагировать на эту реальность. И это именно то, что мы делаем с фундаментальным сдвигом в нашем сдерживании и обороне", - говорил Столтенберг на открытии саммита.

Генсек анонсировал, что НАТО нарастит численность своих сил быстрого реагирования с примерно 40 000 до более чем 300 000 военных. Эти силы уже несколько месяцев находятся в состоянии боевой готовности на фоне вторжения России в Украину. По словам Столтенберга, защита восточного фланга - главный приоритет альянса. Сразу несколько военных группировок НАТО в Восточной Европе будут усилены до бригадного уровня и превращены в тактические группы численностью в несколько тысяч каждая, рассказал Столтенберг.

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