В Украине расследуют случай вероятного расстрела солдат ВСУ

В ВСУ подтвердили подлинность видео с кадрами расстрела безоружных украинских военных, сдавшихся в плен предположительно в районе Авдеевки. Оно появилось ранее в Telegram-канале Deep State 2.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование случая вероятного расстрела российскими военными военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Об этом сообщил в воскресенье, 3 декабря, в своем Telegram-канале Офис генпрокурора Украины.

Накануне в Telegram-канале украинского мониторингового проекта Deep State 2 было опубликовано снятое с БПЛА видео, на котором два солдата в форме ВСУ по очереди выходят из траншеи, сложив руки за головой, после чего их расстреливают российские военнослужащие. По данным канала, это произошло в районе села Степовое к северо-западу от Авдеевки. Утверждается, что украинские военные были вынуждены сдаться в плен, так как у них закончились боеприпасы. После изучения видеоролика Вооруженные силы Украины подтвердили его подлинность.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ указали, что РФ вновь нарушила нормы международного права, а также законы и обычаи войны. Доказательства передадут в международные организации, занимающиеся расследованием военных преступлений, заявили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления. Российская сторона сообщения об этом видео пока не комментировала.

Украина и Россия обвиняют друг друга в расстреле пленных

Ранее и Украина, и Россия неоднократно выдвигали обвинения в расстреле сдающихся в плен солдат. Убийство сложивших оружие военных нарушает третью статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными и считается военным преступлением. Ряд видеозаписей с предполагаемыми расстрелами как украинских, так и российских пленных оценивались как подлинные. В октябре ООН признала подлинным известное видео убийства россиянами безоружного украинского пленного солдата Александра Мациевского, перед смертью сказавшего "Слава Украине!".

Смотрите также: