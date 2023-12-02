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ВСУ проверяют видео возможного расстрела украинских военных

Виталий Кропман
2 декабря 2023 г.

На кадрах съемки с БПЛА двое солдат в форме ВСУ по очереди выходят из траншеи с руками за головой. Затем российские солдаты расстреливают украинских военных.

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Военный в Авдеевке (фото из архива)
Военный в Авдеевке (фото из архива)Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изучают видео возможного расстрела российскими солдатами сдавшихся в плен украинских военных. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале украинский мониторинговый проект Deep State в субботу, 2 декабря.

На кадрах съемки с БПЛА двое солдат в форме ВСУ по очереди выходят из траншеи с руками за головой. Утверждается, что украинские военные были вынуждены сдаться в плен после того, как у них закончились боеприпасы. Затем российские солдаты расстреливают украинских военных. По данным канала, это произошло в районе села Степовое к северо-западу от Авдеевки. Российские войска пытаются овладеть населенным пунктом, чтобы перерезать пути снабжения украинской армии.

Представитель оперативно-стратегического управления войск "Таврия" ВСУ Александр Штупун прокомментировал видео изданию "Украинская правда", заявив, что российские военные "ежедневно цинично нарушают правила ведения войны". По его словам, эти кадры могут служить "вопиющим тому подтверждением". При этом Штупун отметил, что видео сейчас "проходит соответствующие процедуры проверки и документирования".

Российская сторона сообщения об этом видео не комментировала.

Украина и Россия обвиняют друг друга в расстреле пленных

Ранее и Украина, и Россия выдвигали обвинения в расстреле сдающихся в плен солдат. Убийство сложивших оружие военных нарушает третью статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными и считается военным преступлением. Ряд видеозаписей с предполагаемыми расстрелами как украинских, так и российских пленных оценивались как подлинные. Так, в октябре ООН признала подлинным известное видео убийства россиянами безоружного украинского пленного солдата Александра Мациевского, перед смертью сказавшего "Слава Украине!".

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Видео возможного расстрела военнопленных
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