Генпрокуратура России недовольна ответами ФРГ на запросы по Навальному

Генеральная прокуратура РФ назвала "формальными" ответы Германии на запросы России о правовой помощи в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Так, германская сторона провела лишь 2 из 15 процессуальных действий - допросы Навального и его супруги Юлии, но при этом не проводила допросы лечащих врачей россиянина, заявили в Генпрокуратуре в понедельник, 18 января. Кроме того, российской стороне отказались предоставить копии медицинских документов, лабораторных исследований и биоматериалов политика, утверждает ведомство. Генпрокуратура видит в этом "намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений" в адрес Москвы.

Ответ Берлина на запросы РФ

Несколькими днями ранее Федеральное ведомство по делам юстиции (подразделение Минюста ФРГ. - Ред.) ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Навального, сообщило агентство dpa. В числе прочего, Москве были переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина. Власти ФРГ исходят из того, что правительство РФ после этого шага предпримет все необходимые шаги для расследования преступления. "Это преступление должно быть расследовано в России", - отметил представитель ведомства. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - напомнил он.

Представитель германского Минюста уточнил, что Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом оппозиционер "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой". По словам чиновника, врачи, лечившие Навального в берлинской клинике "Шарите", не были допрошены в качестве свидетелей, поскольку они обязаны хранить врачебную тайну.

России также не было передано никакой медицинской информации. Как пояснил представитель Федерального ведомства по делам юстиции, личные данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно германским правовым нормам, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Задержание Навального в Шереметьево после возвращения в Россию

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев. Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов после задержания. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начинают подготовку к митингам 23 января.

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