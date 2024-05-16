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Генпрокуратура РФ подала в суд на Михаила Ходорковского

Ольга Лебедева
16 мая 2024 г.

Мещанский суд Москвы принял иск в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Сибирской лизинговой компании. Заявление подано "в интересах Российской Федерации". Суть иска не уточняется.

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Михаил Ходорковский
Михаил ХодорковскийФото: DW

Генеральная прокуратура РФ подала в суд на экс-главу компании ЮКОС и оппозиционного политика Михаила Ходорковского, бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева и на Сибирскую лизинговую компанию. Соответствующий иск зарегистрировал Мещанский суд Москвы, сообщает в четверг, 16 мая, "Интерфакс" со ссылкой на базу данных московских судов общей юрисдикции.

По этим данным, исковое заявление поступило в суд 8 мая, после чего оно было зарегистрировано и передано судье. Иск подан "в интересах Российской Федерации", отмечается далее. Конкретная причина иска и дальнейшие детали не уточняются. Беседа по данному иску назначена на 27 мая, пишет РИА "Новости".

Дело ЮКОСа

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в ходе процесса по делу ЮКОСа  в 2010 году. Их осудили на 14 лет лишения свободы по совокупности с приговором, вынесенным в 2005 году в ходе первого процесса за неуплату налогов. Второе дело строилось на обвинении в хищении 200 млн тонн нефти и попытке легализации выручки от их продажи.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и покинул Россию. С января 2024 года его разыскивают по обвинению в "фейках" о российской армии. Платон Лебедев был освобожден из колонии в 2014 году.

 

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