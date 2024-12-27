Глава ВОЗ был в аэропорту Йемена во время удара Израиля

Глава ВОЗ был в аэропорту Йемена во время удара Израиля27 декабря 2024 г.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус оказался в подконтрольном хуситам аэропорту столицы Йемена Саны, когда по нему нанесла удар израильская армия. Об этом Гебрейесус сообщил в своем аккаунте в соцсети Х в четверг, 26 декабря.
"Когда мы собирались вылететь из Саны, <...> аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. <...> Мы с коллегами из ООН и ВОЗ находимся в безопасности", - написал глава ВОЗ. Он выразил соболезнования семьям, чьи близкие погибли в результате этой атаки. По данным лояльных йеменским хуситам СМИ, от израильского удара погибли три человека, еще 11 пострадали.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что, помимо аэропорта в Сане, были атакованы две электростанции и три порта. Как утверждается, они использовались для "контрабанды иранского оружия в регион и въезда высокопоставленных иранских чиновников". Удар, по словам израильских военных, был нанесен в ответ на неоднократные атаки хуситов на еврейское государство с использованием беспилотников и ракет.
Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву
В ночь на 21 декабря йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. В результате этой атаки пострадали 16 человек.
Хуситы начали регулярно атаковать израильскую территорию с начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, последовавших в ответ на террористическое нападение боевиков радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. С тех пор, по данным израильских военных, йеменская радикальная группировка выпустила по территории страны около 400 ракет и беспилотников.