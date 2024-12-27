Глава ВОЗ был в аэропорту Йемена во время удара Израиля

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что его самолет собирался вылететь из контролируемой хуситами Саны, когда аэропорт атаковала армия Израиля. Пострадал один член экипажа.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус оказался в подконтрольном хуситам аэропорту столицы Йемена Саны, когда по нему нанесла удар израильская армия. Об этом Гебрейесус сообщил в своем аккаунте в соцсети Х в четверг, 26 декабря.

"Когда мы собирались вылететь из Саны, <...> аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. <...> Мы с коллегами из ООН и ВОЗ находимся в безопасности", - написал глава ВОЗ. Он выразил соболезнования семьям, чьи близкие погибли в результате этой атаки. По данным лояльных йеменским хуситам СМИ, от израильского удара погибли три человека, еще 11 пострадали.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что, помимо аэропорта в Сане, были атакованы две электростанции и три порта. Как утверждается, они использовались для "контрабанды иранского оружия в регион и въезда высокопоставленных иранских чиновников". Удар, по словам израильских военных, был нанесен в ответ на неоднократные атаки хуситов на еврейское государство с использованием беспилотников и ракет.

Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву

В ночь на 21 декабря йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. В результате этой атаки пострадали 16 человек.

Хуситы начали регулярно атаковать израильскую территорию с начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, последовавших в ответ на террористическое нападение боевиков радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. С тех пор, по данным израильских военных, йеменская радикальная группировка выпустила по территории страны около 400 ракет и беспилотников.