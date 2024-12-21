В Тель-Авиве 16 раненых в результате падения ракеты в парке

Ракета была выпущена с территории Йемена, сообщила израильская армия. Средства ПВО Израиля не смогли сбить ее.

С территории Йемена в ночь на субботу, 21 декабря, выпущена ракета в сторону центральной части, сообщила израильская армия. Средства противовоздушной обороны не смогли сбить ее. По данным медицинской службы, пострадали 16 человек.

Ракета упала в парке в Тель-Авиве, сообщила газета The Times of Israel. 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения от осколков. Еще 14 человек получили ушибы по пути в укрытия. В парке от падения ракеты образовалась воронка.

Удары Израиля по Йемену

Армия Израиля в ночь на 19 декабря нанесла массированные авиаудары по Йемену. В числе целей были порты и энергетическая инфраструктура в столице страны Сане.

Хуситы в тот же день заявили, что ударили двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в районе Тель-Авива.