Газета Bild обнародовала манифест в защиту демократии в ФРГ

Редакция Bild призвала немцев сплотиться и противостоять радикализации настроений в ФРГ. На фоне нападения ХАМАС на Израиль в ряде сегментов общества нарастает ненависть к демократии, говорится в манифесте.

Немецкая газета Bild - одна из самых тиражных газет Европы - в связи с ростом радикальных настроений на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль обнародовала в воскресенье, 29 октября, манифест, в котором призвала немцев сплотиться и сказать решительное "нет" ненависти к евреям, демократии и ее ценностям.

"Прошедшие дни отчетливо продемонстрировали то, что уже давно накапливается и бурлит в нашем обществе: в нашей стране есть много людей, которые борются с нашим образом жизни. Люди, которые празднуют гибель безвинных гражданских лиц, которые учат своих детей ненавидеть других, потому что те "неверные", которые хотят запретить женщинам носить юбки и брюки, которые презирают конституцию и вместо этого слушают радикальных проповедников, которые используют толерантность, потому что хотят другого общества", - говорится в воззвании Bild .

В манифесте подчеркивается, что так дальше продолжаться не может, это неприемлемо. "Германия сейчас должна сказать НЕТ ненависти к евреям и всем тем, что говорит "нет" нам. Потому что в нашей столь замечательной и гостеприимной стране неприкосновенно достоинство ЛЮБОГО человека, независимо от того, какого цвета у него кожа, на каком языке он говорит и во что он верит. Это необходимо защитить. Если мы сейчас споткнемся, то мы упадем", - предупреждает редакция Bild.

Манифест газеты Bild из 50 пунктов

Редакция сформулировала манифест из 50 пунктов, который призван защитить ценности демократии в ФРГ. "Достоинство человека неприкосновенно. Для нас нет неверных! Каждый может верить в кого он хочет, хоть в Деда Мороза. Тот, что считает нашу конституцию и наш правопорядок сборником советов, необязательных к исполнению, должен как можно скорее покинуть Германию", - говорится в нем.

В документе подчеркивается важность изучения мигрантами немецкого языка. "Тот, кто хочет у нас жить, должен выучить немецкий. Мы сможем понимать друг друга только если мы будем разговаривать на одном языке", - подчеркивается в манифесте.

В воззвании Bild констатируется, что в Германии каждый может свободно проводить демонстрации в защиту своих убеждений, но "угрожать или избивать людей, швырять камни, поджигать автомобили и праздновать убийства - это к свободе слова не относится".

Германия - открытое общество

В манифесте подчеркивается, что Германия - открытое общество. "Мы не носим маски и не закутываемся в одеяние, мы смотрим друг другу в лицо (за исключением карнавала или коронавируса), мы говорим "пожалуйста" и "спасибо". Уважение и любовь к ближнему являются опорами нашего свободного общества", - говорится в воззвании.

Редакция Bild особо подчеркнула, что на фоне мрачнейших страниц истории Германии безопасность Израиля является для ФРГ одной из государствообразующих идей. "Это означает, что защита безопасности еврейского народа не может быть предметом торга", - указали они, отметив в то же время, что критика политики Израиля, безусловно, разрешена.

Немецкая газета Bild - самое крупное печатное СМИ в Германии. В 2022 году ее общий тираж составил около 1,1 миллиона экземпляров. Bild принадлежит одному из крупнейших в Европе медийных концернов - немецкой компании Axel Springer SE.

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