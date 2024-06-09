G7 предупредит банки Китая о соблюдении санкций против РФ

По данным Reuters, на саммите в Италии "большая семерка" выступит с предостережением в отношении небольших китайских банков, обслуживающих растущую торговлю с РФ.

По информации Reuters, "большая семерка" планирует выступить с предупреждением малым банкам Китая о последствиях нарушения западных санкций в отношении России. Новое жесткое предостережение небольшим китайским кредитно-финансовым институтам G7 направит на предстоящей неделе, сообщает агентство в воскресенье, 9 июня, со ссылкой на два осведомленных источника в администрации США.

Как ожидается, в ходе частных встреч в рамках саммита G7 13-15 мая в Италии будет уделено особое внимание угрозе, которую представляет растущая торговля РФ и Китая для обороны Украины. Внимание будет сосредоточено на действиях небольших учреждений, а не крупнейших банков Китая. Скорее всего, по итогам данных консультаций будет сделано официальное заявление в отношении китайских банков.

При этом Группа семи вряд ли будет предпринимать какие-либо незамедлительные рестриктивные меры в отношении сотрудничающих с Россией китайских банков, пишет Reuters.

США грозят санкциями банкам, работающим с ОПК России

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

Кроме того, согласно указу, штрафные меры могут грозить финансовым институтам, проводящим сделки или "предоставляющим любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая прямую и непрямую продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров".

После этого появились сообщения об ограничениях банков Китая по операциям с Россией. В частности, часть китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях. Клиенты этих финансовых учреждений начали получать соответствующие уведомления, а платежи стали возвращаться.