Футбольные фанаты ряда белорусских клубов объявили бойкот матчей из-за политической ситуации в стране. Об этом спортивное интернет-издание Tribuna.com пишет в воскресенье, 28 февраля.

Так, болельщики борисовского "БАТЭ" объяснили свою позицию солидарностью с жертвами "репрессивной машины" белорусских властей. Фанаты брестского "Динамо" считают, что возвращение на трибуны станет "кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам" участников фанатских сообществ. "Наши мысли - с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", - добавили болельщики брестского клуба.

Фанаты минского "Торпедо" и жодинского "Торпедо-БелАЗ" решили прекратить активную поддержку клубов, пока белорусские власти не перестанут "осуждать, бить и убивать людей за их собственное мнение". Кроме того, на трибуны отказались возвращаться болельщики гродненского клуба "Неман", солигорского "Шахтера", а также "Витебска", "Молодечно" и "Слуцка".

Протесты после выборов президента

В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Совет Европейского Союза 25 февраля на год продлил санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного перечня.

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