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FT: РФ блокирует прибыль западных фирм на 18 млрд долларов

Ольга Лебедева
18 сентября 2023 г.

Только в 2022 году оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран получили 18 млрд долларов прибыли и не могут вывести эти деньги из страны, пишет Financial Times со ссылкой на данные КШЭ.

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Супермаркет "Ашан"
Auchan - одна из продолжающих работать в РФ западных компанийФото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

По информации газеты Financial Times, власти РФ заблокировали доступ к прибыли западным производителем, не покинувшим страны после полномасштабного российского вторжения в Украину. На долю компаний из так называемых "недружественных" стран пришлось 18 млрд долларов из общего объема 20 млрд долларов, которые были заработаны в 2022 году в России иностранными фирмами, пишет издание в понедельник, 18 сентября, ссылаясь на данные Киевской школы экономики (КШЭ).

Общая валовая выручка иностранных фирм в России в 2022 году составила 217 млрд долларов, из которых 199 млрд приходится на компании из "недружественных" стран. "Десятки миллиардов долларов застряли в России. И нет никакой возможности их вытащить", - заявил FT исполнительный директор крупной компании из "недружественной страны". При этом наибольшую прибыль получили американские (4,9 млрд долларов) и немецкие (2,4 млрд) компании, а среди отдельных фирм больше остальных заработали австрийский Raiffeisen Bank (2 млрд долларов), американские Philipp Morris (775 млн) и PepsiCo (718 млн), а также шведский производитель грузовиков Scania (621 млрд).

РФ может использовать деньги западных фирм для давления на правительства

В попытке давления на государства, признанные в РФ "недружественными", Кремль заблокировал доступ к деньгам компаний Это произошло в 2022 году после введения запрета на выплату дивидендов фирмам из "недружественных" стран, сообщает FT. Исключения из этого правила возможны, но их было сделано немного, отмечает газета. По данным издания, власти РФ используют разрешения на такие транзакции в качестве поощрения за "хорошее поведение", включающее готовность остаться в России.

По мнению научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александры Прокопенко, Москва может попытаться использовать западные фирмы, стремящиеся вернуть свои деньги из России, в качестве рычага для давления на власти западных стран с целью разморозкироссийских активов.

При этом некоторым компаниям удалось вывести эти средства из РФ. В частности, российская "дочка" американской корпорации Mars выплатила 56,1 процента дивидендов головному концерну, "компенсируя их в счет своих долгов", отмечается далее. С проблемами при выводе из РФ своих денег сталкиваются и некоторые компании из "дружественных" стран, указывает далее FT.

Издание также напоминает, что многие иностранные компании пытались продать свой российский бизнес, но любая такая сделка требует одобрения российских властей и предполагает существенные скидки для покупателей в РФ. Кроме того, ранее сообщалось о планах РФ по национализации российского бизнеса западных фирм. В июле стало известно об указе Путине, передающего в госуправление российский филиал Danone.

 

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