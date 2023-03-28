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Министерство финансов РоссииФото: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/IMAGO
Экономика и бизнесРоссия

FT: Продать активы в РФ стремятся 2000 иностранных компаний

Евгений Жуков
23 мин. назад

Компании из "недружественных" стран, желающие продать активы в РФ, обязаны сделать "добровольный" взнос в бюджет. Соответствующие заявки в Минфин подали около 2000 фирм, пишет FT.

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Заявления в комиссию по иностранным инвестициям российского Минфина о продаже своих российских активов подали около двух тысяч иностранных компаний. Об этом во вторник, 28 марта, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, комиссия министерства финансов собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений. Таким образом, подсчитал The Insider, при таком темпе обработки рассмотрение комиссией всех поданных заявок может занять почти восемь лет.

Глава аналитического центра Киевской школы экономики Наталья Шаповал, рассказала Financial Times, что с лета иностранные компании, стремящиеся продать свой российский бизнес, сталкиваются с растущим числом ограничений. По данным аналитиков, отслеживающих около 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 млн долларов в год, полностью продали свои российские активы только 206 компаний.

"Добровольные взносы в бюджет" 

По решению Минфина РФ от 27 марта компании из "недружественных" стран, желающие продать активы в России, обязаны сделать взнос в федеральный бюджет, который официально называется "добровольным" и должен составлять 10 процентов от половины рыночной стоимости проданных активов. Если же активы продаются с дисконтом более 90 процентов, то "взнос" поднимается до 10 процентов от полной стоимости.

Ранее компании, уходящие с российского рынка, могли выбирать между "добровольным взносом" и продажей активов со скидкой не менее 50 процентов и рассрочкой платежа на несколько лет. Теперь же у компаний больше нет выбора, отметил в беседе с FT юрист Илья Рачков, назвав новую ситуацию "конфискацией недвижимого имущества".

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