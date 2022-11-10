Глава "Сбербанка": Уход фирм из РФ грозит потерями экономике

Уровень конкуренции на российском рынке после ухода иностранцев в свете войны против Украины не удастся поддержать лишь усилиями местных компаний, а без конкуренции нет и инноваций, объяснил Герман Греф.

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка в свете военного вторжения РФ в Украину несет потери экономике страны в долгосрочном плане, заявил председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на форуме "Финополис" в Москве в четверг, 10 ноября. "Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров. Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был", - приводит слова Грефа издание РБК.

"Разово получение каких-то активов - и относительно недорого - это разово будет прибылью для кого-то, но долгосрочно экономика потеряет, потому что плотность конкуренции снизится", - объяснил председатель правления "Сбербанка". "Там, где нет конкуренции, там нет инноваций", - добавил он.

Глава ВТБ Костин видит возможность сэкономить

В то же время председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что отток иностранных компаний из РФ позволяет экономить. "Ничего хорошего, может быть, в уходе крупнейших компаний нет, но, кстати, это нам дает не только защиту политическую или бизнес-защиту, но и экономию средств", - отметил он. По оценке главы ВТБ, его структуры в течение трех лет смогут сэкономить около 500 млрд рублей, поскольку отчасти заменили иностранные IT-продукты собственными.

Эксперты Йеля: Свыше 1000 фирм остановили бизнес в РФ или ушли

По подсчетам Йельской школы менеджмента, к началу ноября более тысячи иностранных компаний из многих сфер экономики покинули Россию, сократили или остановили бизнес в стране. В свою очередь, ряд российских фирм были вынуждены покинуть иностранные рынки или ограничить свое присутствие на них. Так, ВТБ в апреле потерял контроль над европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, расположенной во Франкфурте-на-Майне. Сбербанк в марте объявил об уходе с европейского рынка.

Смотрите также: