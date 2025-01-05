FT: У Тайваня оборван подводный кабель связи

У порта Цзилун на северо-востоке Тайваня оборван подводный кабель связи, пишет FT. Тайвань связывает произошедшее с КНР и рассчитывает на помощь Южной Кореи.

Грузовое судно Shunxing39 3 января, предположительно, оборвало кабель связи - недалеко от порта Цзилун на северо-востоке Тайваня. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила британская газета Financial Times (FT).

Судно ходит под флагом Камеруна, однако власти Тайваня заявили, что оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited. По их данным, директором этой зарегистрированной в Гонконге фирмы является гражданин Китая.

Тайваньский оператор связи Chunghwa Telecom указал, что цифровые данные были немедленно перенаправлены по другим международным подводным кабелям.

Тайвань запросил о помощи власти Южной Кореи

Представители Chunghwa Telecom и правительства Тайваня сообщили, что поврежденная инфраструктура являлась частью системы Trans-Pacific Express, а кабель соединял Тайвань с западным побережьем США.

"Поскольку мы не смогли допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь в расследовании в следующем порту назначения судна", - отметил представитель береговой охраны Тайваня. Сотрудник служб нацбезопасности добавил, что судно должно прибыть в Пусан в Республике Корея в ближайшие дни.

Как заявили представители береговой охраны Тайваня и других госслужб, система автоматической идентификации судна и спутниковые данные показали, что Shunxing39 тянуло якорь по дну в том месте, где произошел разрыв кабеля.

Задержать судно не удалось

Корабль береговой охраны Тайваня провел внешний осмотр судна и установил радиосвязь с капитаном. Но сотрудники служб реагирования не смогли подняться на борт из-за плохих погодных условий и отдать приказ о задержании для дальнейшего расследования.

Высокопоставленный представитель нацбезопасности Тайваня отметил, что судно - в очень плохом состоянии. "Оно похоже на те корабли, которые входят в состав "теневого" флота России", - добавил он.

В Тайбэе опасаются, что Китай может тайно прервать внешние коммуникации Тайваня и после этого осуществить его захват, пишет FT.

Обрыв кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Esltink 2 в Балтийском море 25 декабря. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило кабель между Финляндией и Эстонией своим якорем.

Ранее, 17 ноября, был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.