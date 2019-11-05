Немецкий "Мулен Руж" (фото)

Берлин • В официальном списке архитектурных памятников Берлина появился новый объект. По решению городских властей этот статус присвоен "Дворцу во Фридрихштадте" (Friedrichstadt-Palast) - зданию одноименного музыкального театра "Фридрихштадтпаласт". Свое историческое название берлинский район Фридрихштадт получил в честь первого прусского короля Фридриха I (Friedrich I).

Сам этот ревю-театр в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Здешние представления и шоу, насыщенные красочными и зрелищными спецэффектами, сочетают в себе самые разные элементы и жанры - циркового искусства, танца, музыкальных спектаклей. Особой славой пользуется здешний балет, состоящий из шестидесяти танцовщиц и танцоров.

Фойе театра "Фридрихштадтпаласт"

Нынешнее здание, в котором он расположен, было возведено в 1981-1984 годах и является лучшим и последним из таких дворцов, построенных в ГДР. Именно это отмечается в обосновании решения о присвоении охранного статуса в качестве памятника архитектуры.

История театра "Фридрихштадтпаласт"

Основы этого театра были заложены еще в 1873 году. Тогда во Фридрихштадте в перестроенном здании рынка открылся цирк на 5000 мест. Рынок был возведен в 1868 году с использованием новейших технологий и материалов - из чугунных конструкций и стекла, но был уже через несколько месяцев закрыт, так как место было выбрано неудачно - сюда было трудно добираться покупателям. В 1918-1919 годах здание еще раз перестроили. Дата первого спектакля после реконструкции - 29 ноября 1919 года - считается днем рождения нынешнего театра "Фридрихштадтпаласт".

Большая сцена театра "Фридрихштадтпаласт" в 1919 году

Старое здание театра "Фридрихштадтпаласт" в 1960 году

В 1933 году после прихода к власти национал-социалистов театр был закрыт. Вскоре здесь оборудовали ложу для "фюрера" и стали показывать позднебуржуазные оперетки. После окончания Второй мировой войны театр национализировали. Помимо представлений здесь проводились разные мероприятия - в частности, в 1947 году состоялась торжественная церемония создания восточногерманского комсомола - Союза свободной немецкой молодежи (FDJ).

Новое здание "Фридрихштадтпаласта"

Современное здание было возведено в первой половине 1980-х из бетона неподалеку от пришедшей в негодность и снесенной позже предыдущей постройки. Сегодня "Фридрихштадтпаласт" является крупнейшим эстрадным театром Европы. Большой зрительный зал рассчитан почти на 1900 мест. До начала коронавирусной пандемии здесь ежегодно бывало около 700 тысяч зрителей.

Ревю "The Wyld" 2014 года

Большой зрительный зал театра "Фридрихштадтпаласт"

Театрально-архитектурные рекорды

Говоря об этом уникальном здании, нельзя также не отметить, что общая площадь большой сцены составляет почти 2900 квадратных метров. По этому показателю она является самой большой театральной площадкой в мире. При этом ширина сцены достигает 24 метров - первое место в Европе. Под сценой находится выдвижной бассейн объемом 140 кубических метров, который можно использовать во время представлений. Во время зимних шоу на этом же месте находится ледовая площадка.

Артистки балета театра "Фридрихштадтпаласт" в 1981 году

Чуть не забыли… Выстроившись в ряд на сцене, сразу 32 танцовщицы могут исполнить здесь, например, канкан - это тоже мировой рекорд.

Смотрите также:

"Фридрихштадтпаласт" - немецкий "Мулен Руж"

