 ФРГ предложила США миллиардный выкуп за ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2020

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Германия

ФРГ предложила США миллиардный выкуп за "Северный поток-2"

Германия выразила готовность выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Взамен США должны были не мешать завершению строительства "Северного потока-2", сообщает Die Zeit.

Трубы для газопровода Северный поток-2

Трубы для газопровода "Северный поток-2"

Правительство ФРГ, пытаясь спасти спорный проект газопровода"Северный поток - 2", предложило США миллиардный выкуп. Берлин выразил готовность вложить один миллиард евро в строительство в Германии терминалов для приема американского сжиженного газа, сообщило онлайн-издание еженедельника Die Zeit в среду, 16 сентября. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале августа передал американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а затем и письменно предложение Берлина профинансировать строительство двух специальных портов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене для импорта сжиженного газа из США.

В письменном предложении, отправленном в Вашингтон 7 августа, правительство ФРГ обещает "масштабно увеличить государственную поддержку" сооружения данных терминалов путем выделения дополнительной суммы в размере до одного миллиарда евро.

Не мешать строительству и эксплуатации газопровода

Взамен федеральное правительство попросило широких уступок со стороны администрации США. "В качестве ответного жеста США разрешат беспрепятственно завершить строительство и эксплуатировать"Северный поток - 2", - цитирует Zeit Online послание правительства ФРГ. При этом в документе подчеркивается, что "существующие правовые возможности для санкций исчерпаны не будут".

В июле администрация США пригрозила ввести штрафные меры против предприятий, участвующих в строительстве нового газопровода из России в Германию. Угроза введения санкций была также адресована порту немецкого города Засниц и бургомистру Засница.

Одной из причин давления со стороны США Zeit Online называет желание президента Дональда Трампа добиться того, чтобы Германия закупала американский газ вместо российского. В то же время Вашингтон опасается, что "Северный поток - 2"сделает ФРГ слишком зависимой от российского газа. По этой же причине предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама также выступал против строительства газопровода "Северный поток - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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Кто в Европе кроме немцев поддерживает "Северный поток-2" (08.09.2020)

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