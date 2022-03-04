 ФРГ поддерживает решение НАТО не закрывать небо над Украиной | Новости из Германии об Украине | DW | 06.03.2022

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Украина

ФРГ поддерживает решение НАТО не закрывать небо над Украиной

Войне в Украине нельзя дать перерасти в Третью мировую, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя отказ НАТО направлять в страну свои военные самолеты.

Анналена Бербок и другие главы МИД стран-членов НАТО, а также генсек альянса Йенс Столтенберг на внеочередном заседании, посвященном войне в Украине, 4 марта 2022 года

Анналена Бербок и другие главы МИД стран-членов НАТО на внеочередном заседании, посвященном войне в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подтвердила отказ правительства ФРГ обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. В противном случае это означало бы, что самолеты НАТО должны будут сбивать российские самолеты. "А это означалось бы, что мы напрямую вовлечены в эту войну",- аргументировала дипломат, выступая в воскресенье, 6 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Если бы это было просто, то мы нашли бы простое решение незамедлительно, сегодня. Если бы мы могли остановить эту войну, остановить страдания матерей, отцов, детей, мы сделали ли бы это в ту же минуту. Однако это та ответственность, которую мы неесем, - чтобы эта война не привела к Третьей мировой", -  добавила Бербок.

Бербок в очередной раз осудила действия руководства РФ, прежде всего президента страны Владимира Путина. "То, что мы наблюдаем, то, что он (Владимир Путин. - Ред.) делает, - это агрессия в тысячекратной степени, - заявила глава МИД ФРГ. - Его танки не приносят мира, они приносят только горе".

Путин "нарушает все правила международного права, все правила человеческого сосуществования", добавила Бербок. При этом она напомнила, что Запад "с помощью экономических и финансовых средств задействовал все рычаги, чтобы создать максимальное давление на российского президента".

Зеленский критикует решение НАТО об отказе в бесполетной зоне

В пятницу, 4 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны-члены альянса едины в мнении, что военные самолеты НАТО не будут обеспечивать бесполетную зону над Украиной. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение.

По его мнению, страны НАТО сами создали нарратив, будто закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против альянса. "Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен внутренне... О чем вы думали на том заседании? Все люди, которые умрут с этого дня, погибнут также и из-за вас. Из-за вашей слабости", - подчеркнул президент Украины.

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    Автор: Николай Пермяков


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