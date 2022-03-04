ФРГ поддерживает решение НАТО не закрывать небо над Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подтвердила отказ правительства ФРГ обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. В противном случае это означало бы, что самолеты НАТО должны будут сбивать российские самолеты. "А это означалось бы, что мы напрямую вовлечены в эту войну",- аргументировала дипломат, выступая в воскресенье, 6 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Если бы это было просто, то мы нашли бы простое решение незамедлительно, сегодня. Если бы мы могли остановить эту войну, остановить страдания матерей, отцов, детей, мы сделали ли бы это в ту же минуту. Однако это та ответственность, которую мы неесем, - чтобы эта война не привела к Третьей мировой", - добавила Бербок.

Бербок в очередной раз осудила действия руководства РФ, прежде всего президента страны Владимира Путина. "То, что мы наблюдаем, то, что он (Владимир Путин. - Ред.) делает, - это агрессия в тысячекратной степени, - заявила глава МИД ФРГ. - Его танки не приносят мира, они приносят только горе".

Путин "нарушает все правила международного права, все правила человеческого сосуществования", добавила Бербок. При этом она напомнила, что Запад "с помощью экономических и финансовых средств задействовал все рычаги, чтобы создать максимальное давление на российского президента".

Зеленский критикует решение НАТО об отказе в бесполетной зоне

В пятницу, 4 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны-члены альянса едины в мнении, что военные самолеты НАТО не будут обеспечивать бесполетную зону над Украиной. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение.

По его мнению, страны НАТО сами создали нарратив, будто закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против альянса. "Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен внутренне... О чем вы думали на том заседании? Все люди, которые умрут с этого дня, погибнут также и из-за вас. Из-за вашей слабости", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите также:

Война в Украине - 04.03.2022 Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

Война в Украине - 04.03.2022 Прощание на вокзале в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

Война в Украине - 04.03.2022 Около Стены Плача в Иерусалиме.

Война в Украине - 04.03.2022 Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

Война в Украине - 04.03.2022 Горящие здания после обстрела в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

Война в Украине - 04.03.2022 Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Тушение пожара в центре Чернигова.

Война в Украине - 04.03.2022 Руины здания в Харькове, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские солдаты в Луганской области.

Война в Украине - 04.03.2022 Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

Война в Украине - 04.03.2022 Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

Война в Украине - 04.03.2022 Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

Война в Украине - 04.03.2022 Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

Война в Украине - 04.03.2022 Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

Война в Украине - 04.03.2022 "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле. Автор: Николай Пермяков

