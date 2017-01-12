 Война в Украине - 04.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.03.2022

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Украина

Война в Украине - 04.03.2022

Девятый день войны в Украине. Фотографии.

  • Киев, 3 марта

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.


  • Киев, 3 марта

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.


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