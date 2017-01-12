Война в Украине - 04.03.2022

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Девятый день войны в Украине. Фотографии.
Пожар после очередного обстрела украинской столицы.
Прощание на вокзале в Киеве.
"Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.
Около Стены Плача в Иерусалиме.
Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.
Горящие здания после обстрела в Киеве.
Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.
Разрушенный частный жилой дом в Киеве.
Тушение пожара в центре Чернигова.
Руины здания в Харькове, 3 марта.
Украинские солдаты в Луганской области.
Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.
Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.
Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.
Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.
Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.
Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.
Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.
Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.
Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.
Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.
Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.
"Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.
Люди прощаются, тушат пожары, готовятся оказывать первую помощь и сопротивление, молятся, принимают беженцев, укутывают скульптуры…
Число беженцев уже превысило миллион человек. Дети появляются на свет в бомбоубежище. Принц Чарльз посетил украинскую церковь. Страны ЕС арестовывают яхты олигархов…
Харьков оказывает сопротивление, в Киеве строят баррикады, число погибших растет каждый день. Из музея в Париже убрали воскового Путина.
Пятые сутки войны России против Украины. Страна сопротивляется агрессорам. По всему миру проходят акции солидарности. Фотографии понедельника и предыдущих дней.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия