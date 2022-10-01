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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт с молдавским коллегой Анатолием Носатым
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (в центре) с молдавским коллегой Анатолием НосатымФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance
КонфликтыМолдова

ФРГ не действует в одиночку в вопросе приема Украины в НАТО

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

В ходе визита в Молдову глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что в вопросе приема Украины в НАТО Германия не будет принимать никаких решений в одиночку.

https://www.dw.com/ru/frg-ne-dejstvuet-v-odinocku-v-voprose-priema-ukrainy-v-nato/a-63305904

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) призвала Запад не теряться перед угрозами России применить ядерное оружие и призвала продолжать помощь Украине. Правительство ФРГ серьезно относится к угрозам и следит за ситуацией, сказала она после переговоров с молдавским коллегой Анатолием Носатым в столице Молдавии Кишиневе в субботу, 1 октября.

Комментируя угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, Кристине Ламбрехт сказала: "Важно быть очень бдительным. Но важно и не поддаваться на такие запугивания. Это не должно привести к уменьшению поддержки Украины. Сейчас важно сохранять бдительность, разумно реагировать и заботиться о предотвращении дальнейшей эскалации. Украине нужно и впредь последовательно оказывать поддержку".

В то же время Ламбрехт сдержанно отреагировала на просьбу президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в НАТО в ускоренном порядке после аннексии Россией четырех украинских регионов. "Украина, безусловно, свободна в выборе альянса, в котором она будет чувствовать себя комфортно. Но вступление в НАТО связано с выполнением определенных условий. Эта тема теперь будет обсуждаться в кругу 30 стран НАТО. Германия не намерена предпринимать каких-либо действий в одиночку", - сказала министр обороны ФРГ. 

Германия поддержит Молдавию

Одновременно Ламбрехт пообещала и впредь помогать Молдове с оснащением ее армии и обучением солдат. Министр обороны ФРГ, в частности, сказала, что Германия поможет Молдове получить беспилотники и утилизировать вооружения советских времен. По ее словам, переговоры по поводу содействия молдавской армии состоятся уже на предстоящей неделе.

Ламбрехт отметила, что Германии также важно поддержать Молдову на фоне попыток России дестабилизировать ситуацию в сфере энергетики.

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