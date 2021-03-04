 Freedom House заявила о смещении международного баланса в сторону тирании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2021

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Мир

Freedom House заявила о смещении международного баланса в сторону тирании

В 2020 году уровень свободы и демократии ухудшился в 73 странах, улучшился - в 23. Тенденция к снижению глобальной свободы продолжается уже 15 лет, заявила неправительственная организация Freedom House.

Тюрьма в Маниле

Тюрьма в Маниле

Уровень свободы и демократии в мире в очередной раз снизился, заявила международная неправительственная организация Freedom House. В докладе по итогам 2020 года под названием "Демократия под угрозой", опубликованном в четверг, 4 марта, правозащитники констатируют новые тяжелые потери, которые понесли защитники демократии в борьбе с авторитарными режимами на фоне пандемии, экономической и физической незащищенности и вооруженных конфликтов, а также смещение международного баланса в сторону тирании.

"Действующие лидеры все чаще использовали силу, чтобы побороть оппонентов и свести счеты, иногда во имя здоровья населения, в то время как преследуемым активистам, если у них не было эффективной международной поддержки, во многих случаях грозили длительные тюремные сроки, пытки или убийства", - отметила организация.

По словам авторов доклада, все эти тенденции ознаменовали снижение глобальной свободы 15-й год подряд. При этом число стран, в которых наблюдалось ухудшение в области демократии и уровня свободы (73), с самым большим отрывом с начала отрицательной тенденции в 2006 году превышало количество стран, в которых ситуация за год улучшилось (28), отмечается в докладе.

В свободных странах живет менее 20 процентов населения планеты

Кроме того, в 2020 году число свободных стран мира снизилось до наиболее низкой отметки с начала негативной тенденции 15 лет назад, а число несвободных стран достигло высшего значения за этот период, констатировали правозащитники. В общей сложности свободными названы 82 страны из 195. В их числе - все государства Западной и Северной Европы, большая часть стран Центральной Европы, страны Балтии, Северной Америки, ряд стран Южной Америки а также, в частности, Тунис, Гана, Ботсвана, Намибия, ЮАР, Монголия, Южная Корея, Япония и Тайвань. В свободных странах живет менее 20 процентов населения планеты. Данный показатель значительно снизился после того как по итогам 2020 года Индия переместилась в категорию частично свободных стран.

Частично свободными признаны 59 государств и территорий. Среди бывших республик СССР к этой категории причислены Украина за исключением рассматривавшихся в качестве отдельных территорий и зачисленных в категорию несвободных Крыма и Донбасса, Молдова, Грузия и Армения. Кроме того, в список вошли, в частности, Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Республика Северная Македония, а также Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Гаити, Марокко, Нигерия, Кения, Танзания, Индия, Пакистан и Индонезия.

75 процентов людей живут в странах, где уровень демократии снизился

Несвободными эксперты Freedom House сочли 54 страны и территории, в их числе Россия, Беларусь, все государства Центральной Азии, Азербайджан, Китай, Египет и многие другие страны Азии и Африки, а также Венесуэла, Куба и Никарагуа.

При этом почти 75 процентов населения планеты проживает в одной из стран, в которых в прошлом году уровень демократии снизился. Но последствия продолжающегося уже долгое время спада демократии ощущают не только жители этих стран, но и граждане давних демократий, отмечается далее. "Продолжающийся упадок породил заявления о присущей демократии неполноценности", - указали авторы доклада. По их словам, подобные идеи высказывают Китай и Россия, а также антидемократические деятели в демократических странах.

Конфликт в Нагорном Карабахе и протесты в Беларуси

Авторы доклада также отметили частое применение военной силы в различных регионах мира на фоне распространения авторитаризма. Среди прочих, они указали на возобновление военного конфликта в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, опирающегося на поддержку Турции. Последствия боевых действий разрушили надежду на реформаторское движение в Армении, отметили эксперты.

Кроме того, в отчете указывается на вспыхнувшие в августе протесты в Беларуси, граждане которой "неожиданно начали протесты, чтобы оспорить результаты сфальсифицированных выборов". "Репрессивное правление Александра Лукашенко раньше считалось само собой разумеющимся, но на протяжении нескольких недель протестующие, казалось, заставили занять его оборонительную позицию", - отмечается далее. При этом к началу 2021 года, несмотря на продолжающуюся борьбу, Лукашенко по-прежнему у власти, политические права и гражданские свободы ограничиваются еще больше, а демократия остается далекой мечтой, констатирует Freedom House.

Рейтинг Freedom House

В новом рейтинге Беларусь набрала 11 баллов из 100 и оказалась на одной позиции с Узбекистаном, Сектором Газа и Йеменом. Лишь 18 стран и территорий, в частности, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Ливия, Сирия, КНДР и Китай, получили еще более низкий рейтинг.

Россия получила 20 баллов, Казахстан - 23, Армения - 55, Молдова - 61, Украина - 60, Таджикистан - 8. Исследовавшийся в качестве отдельной территории Крым набрал 7 баллов, Донбасс - 4 балла.

Рейтинг возглавляют три набравшие по 100 баллов страны - Финляндия, Швеция и Норвегия. Германия получила 94 балла, Франция - 90, Великобритания - 93, США - 83, Япония - 96.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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