Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Американская транснациональная корпорация Googleдолжна выплатить во Франции штраф в размере 500 млн евро за агрегацию новостных заголовков СМИ и фрагментов их публикаций в сервисе Google News. Согласно заявлению, сделанному антимонопольным регулятором во вторник, 13 июля, в Париже, концерн Google не пошел на то, чтобы "добросовестно" договориться с медиакомпаниями о заключении индивидуальных лицензионных соглашений.
Как отметила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва, это самый большой штраф, когда-либо наложенный франфузским антимонопольным органом. В свою очередь, Google выразил в связи с наказанием "большое разочарование".
Цепочка нарушений
В апреле 2020 года антимонопольный регулятор обязал Google провести переговоры с издательствами и агентствами печати. Предметом обсуждения должно было стать вознаграждение за показ медиаконтента, защищенного авторскими правами, как это предусмотрено поправкой ЕС об авторском праве от 2019 года. В частности, речь идет о новостях, фото- и видеоматериалах СМИ, отображаемых в Google или на YouTube. Медиакомпании заявляли,что, зарабатывая на контенте с помощью рекламы, Google не платит за его использование.
В сентябре 2020 года ряд медиакомпаний подали жалобуна Google в антимонопольный регулятор в связи с тем, что интернет-концерн не проявил желания провести переговоры с целью достижения справедливого соглашения. Как указало во вторник антимонопольное ведомство, Google, например, не проводил со СМИ "отдельного обсуждения" авторских прав в связи со стартом Google Showcase - новостной платформы, запущенной в конце 2020 года, за которую Google выплачивает издателям лицензионные сборы. Пользователи получают там доступ к контенту, за который обычно нужно платить.
Грядут перемены?
В ноябре 2020 года Google впервые заключил соглашение об оплатеза использование контента с такими известными французскими изданиями, как Le Monde, Le Figaro и Libération. А в апреле 2021 года эта американская корпорация подписала соглашение с ассоциацией Apig, объединяющей крупные и региональные французские издания. Как заявили во вторник в Париже президент французского информационного агентства France-Presse Фабрис Фрис и глава французского подразделения Google Себастьян Миссофф, достижение соглашения уже "близко", переговоры находятся на продвинутой стадии.
Напомним, что не ранее как в начале июня французский антимонопольный регулятор уже оштрафовал Google на 220 млн евро - за продвижение его собственных сервисов, в результате чего оказываются в невыгодном положении конкуренты.
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Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов