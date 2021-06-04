Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Google с целью выяснить, нарушил ли IT-концерн правила конкуренции Евросоюза, отдав предпочтение собственным сервисам медийной рекламы в так называемой цепочке поставок "рекламных технологий" в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 22 июня.

Как отмечается в документе, в ходе официального расследования будет изучено, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования.

Рекламные услуги

"Рекламные услуги в интернете лежат в основе того, как Google и издатели монетизируют свои онлайн-услуги. Google собирает данные для использования в целевой рекламе, продает рекламные места, а также выступает в качестве посредника в онлайн-рекламе. Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы", - отметила вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Она выразила обеспокоенность тем фактом, что Google усложнил конкурирующим сервисам интернет-рекламы возможность свободно конкурировать в так называемом "стеке рекламных технологий". Маргрет Вестагер подчеркнула, что отдельно будет изучаться политика Google в отношении отслеживания пользователей, чтобы убедиться в том, что она соответствует принципам добросовестной конкуренции.

Google заверил Еврокомиссию в своей готовности к конструктивному сотрудничеству. Представитель концерна сообщил, что Google продемонстрирует компаниям и европейским потребителям преимущества своих продуктов. Продукты Google "конкурентоспособны и эффективны", подчеркнул он.

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