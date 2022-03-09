Фотохроника войны в Украине - 10 марта

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Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…
Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, заявляет советник местного городского головы Петр Андрющенко. Он рассказал DW, что сейчас происходит в этом городе.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 9 марта.
В результате военных действий обесточена Чернобыльская АЭС. В Мариуполе в результате российской бомбардировки разрушены роддом и детская больница.
Мы продолжаем знакомить наших читателей с историями и воспоминаниями детей Великой Отечественной войны и послевоенного времени, которые сегодня живут в Германии, и с тем, как они относятся к войне в Украине.
Помимо Романа Абрамовича, под ограничительные меры Великобритании попали Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 10 марта.