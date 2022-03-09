 Фотохроника войны в Украине - 10 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Фотохроника войны в Украине - 10 марта

Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…

  • Бейрут, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Пошла третья неделя войны. Харьков, Ирпень, Буча оказались на пути выполнения приказа, отданного президентом Путиным, и подвергаются жестоким бомбардировкам и обстрелам. 9 марта в Мариуполе бомба попала во двор городского роддома. Страшные опасения становятся реальностью. Этот снимок сделан в Бейруте около посольства РФ в Ливане.

  • Мариуполь, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Сообщения о бомбардировке роддома вызвали шок во всем мире. "То, что Россия делает в Мариуполе, даже не геноцид", - заявил DW советник мэра города Петр Андрющенко: "Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия в Мариуполе. Если это не остановить, это будет распространяться дальше".

  • Мариуполь, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    По первым данным украинских властей, в результате пострадали 17 человек. Сообщений о погибших сначала не было. Утром 10 марта в Мариуполе заявили, что в результате обстрела роддома погибли три человека, в том числе один ребенок. Оперативно проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 10.03.2022

    Эвакуация из разрушенного роддома в Мариуполе. Город окружен, отрезан от помощи, лишен воды и света. До начала войны здесь проживало около 430 тысяч человек.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 10.03.2022

    Последний на сегодня кадр из Мариуполя. По данным ООН на 8 марта, за время военных действий в Украине зарегистрировано 1424 пострадавших мирных жителей, среди них - 516 погибших, в том числе 37 детей. 908 человек получили ранения. Реальная ситуация, вероятно, хуже, так как получение и сбор такой информации во время боевых действий затруднены.

  • Киев, 10 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    "Авиабомба на роддом - это окончательное доказательство, доказательство того, что происходит геноцид украинцев, - заявил президент Зеленский. "Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая <...>, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? <...> Что это было, денацификация больницы?".

  • Польша, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Беженцы из Запорожья на границе с Польшей. Мирные жители покидают свои дома, направляются в более безопасные регионы Украины. Многие затем - в Европу или через эти государства едут к родственникам в другие страны мира. Европейские правительства координируют усилия, чтобы достойно принять и разместить всех, кто нуждается в помощи.

  • Львов

    Война в Украине - 10.03.2022

    Среди беженцев - согласно оценкам, уже один миллион детей. Эти дети пока находятся во Львове. Город переполнен и готовится к обороне - наряду с Одессой и другими украинскими городами.

  • Киев, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Российская армия продолжает попытки окружить Киев. В городе готовы отражать агрессию силами военных и участников сил территориальной обороны, всем народом. Для украинцев защита своей родины уже стала Отечественной войной. 10 марта мэр города Виталий Кличко сообщил, что столицу Украины на данный момент уже покинул каждый второй житель. В Киеве сейчас находятся около двух миллионов человек.

  • Венгрия

    Война в Украине - 10.03.2022

    Эта фотография сделана в центре по приему беженцев в венгерской деревне Барабас.

  • Аугсбург

    Война в Украине - 10.03.2022

    Мать и младенец четырех недель от роду. Беженцы из Украины в центре регистрации и временного размещения в баварском городе Аугсбург. Отсюда людей распределяют дальше - по общежитиям или находят другие возможности.

  • Берлин

    Война в Украине - 10.03.2022

    Немного сладостей после тяжелого, очень тяжелого пути - на вокзале в Берлине. Многие жители Германии бесплатно предлагают беженцам комнаты в своих домах и квартирах. В немецких СМИ даже публикуют рекомендации, как правильно все сделать - например, проинформировать арендодателей.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    В мире продолжаются массовые акции протеста против войны. Эту многотысячную демонстрацию организовали и провели школьники в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Война в Украине - 10.03.2022

    В небе над Франкфуртом-на-Майне во время этой акции можно было увидеть такую надпись на немецком языке: "Frieden" - "Мир", сделанную спортивными самолетами.

  • Лондон

    Война в Украине - 10.03.2022

    Наследник британского престола принц Чарльз уже в первые дни войны посетил украинскую церковь и общину в Лондоне. Сейчас он встретился с беженцами из страны - в англиканском храме Holy Trinity Brompton, прихожане которого оказывают помощь людям из Украины. Ранее королева Великобритании Елизавета II сделала щедрое пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям на поддержку украинцев.

  • Берлин

    Война в Украине - 10.03.2022

    В Берлине люди несут цветы к посольству Украины. Есть и такая гирлянда, сделанная детьми. Во многих местах в Германии, например, в Кельне призывы к миру и нарисованные учениками украинские флаги можно увидеть на окнах школ или просто детских комнат в окнах жилых домов.

  • Будапешт

    Война в Украине - 10.03.2022

    Завершим сегодня в Будапеште - в надежде и молитве, что завтра нам не придется показывать и видеть еще один разрушенный роддом, еще одну больницу, школу… где-то в охваченной войной стране.

    Автор: Николай Пермяков


  • Бейрут, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Пошла третья неделя войны. Харьков, Ирпень, Буча оказались на пути выполнения приказа, отданного президентом Путиным, и подвергаются жестоким бомбардировкам и обстрелам. 9 марта в Мариуполе бомба попала во двор городского роддома. Страшные опасения становятся реальностью. Этот снимок сделан в Бейруте около посольства РФ в Ливане.

  • Мариуполь, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Сообщения о бомбардировке роддома вызвали шок во всем мире. "То, что Россия делает в Мариуполе, даже не геноцид", - заявил DW советник мэра города Петр Андрющенко: "Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия в Мариуполе. Если это не остановить, это будет распространяться дальше".

  • Мариуполь, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    По первым данным украинских властей, в результате пострадали 17 человек. Сообщений о погибших сначала не было. Утром 10 марта в Мариуполе заявили, что в результате обстрела роддома погибли три человека, в том числе один ребенок. Оперативно проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 10.03.2022

    Эвакуация из разрушенного роддома в Мариуполе. Город окружен, отрезан от помощи, лишен воды и света. До начала войны здесь проживало около 430 тысяч человек.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 10.03.2022

    Последний на сегодня кадр из Мариуполя. По данным ООН на 8 марта, за время военных действий в Украине зарегистрировано 1424 пострадавших мирных жителей, среди них - 516 погибших, в том числе 37 детей. 908 человек получили ранения. Реальная ситуация, вероятно, хуже, так как получение и сбор такой информации во время боевых действий затруднены.

  • Киев, 10 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    "Авиабомба на роддом - это окончательное доказательство, доказательство того, что происходит геноцид украинцев, - заявил президент Зеленский. "Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая <...>, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? <...> Что это было, денацификация больницы?".

  • Польша, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Беженцы из Запорожья на границе с Польшей. Мирные жители покидают свои дома, направляются в более безопасные регионы Украины. Многие затем - в Европу или через эти государства едут к родственникам в другие страны мира. Европейские правительства координируют усилия, чтобы достойно принять и разместить всех, кто нуждается в помощи.

  • Львов

    Война в Украине - 10.03.2022

    Среди беженцев - согласно оценкам, уже один миллион детей. Эти дети пока находятся во Львове. Город переполнен и готовится к обороне - наряду с Одессой и другими украинскими городами.

  • Киев, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    Российская армия продолжает попытки окружить Киев. В городе готовы отражать агрессию силами военных и участников сил территориальной обороны, всем народом. Для украинцев защита своей родины уже стала Отечественной войной. 10 марта мэр города Виталий Кличко сообщил, что столицу Украины на данный момент уже покинул каждый второй житель. В Киеве сейчас находятся около двух миллионов человек.

  • Венгрия

    Война в Украине - 10.03.2022

    Эта фотография сделана в центре по приему беженцев в венгерской деревне Барабас.

  • Аугсбург

    Война в Украине - 10.03.2022

    Мать и младенец четырех недель от роду. Беженцы из Украины в центре регистрации и временного размещения в баварском городе Аугсбург. Отсюда людей распределяют дальше - по общежитиям или находят другие возможности.

  • Берлин

    Война в Украине - 10.03.2022

    Немного сладостей после тяжелого, очень тяжелого пути - на вокзале в Берлине. Многие жители Германии бесплатно предлагают беженцам комнаты в своих домах и квартирах. В немецких СМИ даже публикуют рекомендации, как правильно все сделать - например, проинформировать арендодателей.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Война в Украине - 10.03.2022

    В мире продолжаются массовые акции протеста против войны. Эту многотысячную демонстрацию организовали и провели школьники в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Война в Украине - 10.03.2022

    В небе над Франкфуртом-на-Майне во время этой акции можно было увидеть такую надпись на немецком языке: "Frieden" - "Мир", сделанную спортивными самолетами.

  • Лондон

    Война в Украине - 10.03.2022

    Наследник британского престола принц Чарльз уже в первые дни войны посетил украинскую церковь и общину в Лондоне. Сейчас он встретился с беженцами из страны - в англиканском храме Holy Trinity Brompton, прихожане которого оказывают помощь людям из Украины. Ранее королева Великобритании Елизавета II сделала щедрое пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям на поддержку украинцев.

  • Берлин

    Война в Украине - 10.03.2022

    В Берлине люди несут цветы к посольству Украины. Есть и такая гирлянда, сделанная детьми. Во многих местах в Германии, например, в Кельне призывы к миру и нарисованные учениками украинские флаги можно увидеть на окнах школ или просто детских комнат в окнах жилых домов.

  • Будапешт

    Война в Украине - 10.03.2022

    Завершим сегодня в Будапеште - в надежде и молитве, что завтра нам не придется показывать и видеть еще один разрушенный роддом, еще одну больницу, школу… где-то в охваченной войной стране.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 09 марта
• Фотохроника войны в Украине - все публикации
• Война в Украине: хроника событий

Контекст

Советник мэра: "То, что Россия делает в Мариуполе, даже не геноцид"

Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, заявляет советник местного городского головы Петр Андрющенко. Он рассказал DW, что сейчас происходит в этом городе.  

В Мариуполе в результате авианалета уничтожен роддом

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 9 марта.  

Четырнадцатый день войны в Украине: главные события

В результате военных действий обесточена Чернобыльская АЭС. В Мариуполе в результате российской бомбардировки разрушены роддом и детская больница.  

Война Путина: "Когда летят бомбы, мне кажется, что они попадают в меня"

Мы продолжаем знакомить наших читателей с историями и воспоминаниями детей Великой Отечественной войны и послевоенного времени, которые сегодня живут в Германии, и с тем, как они относятся к войне в Украине.  

Лондон ввел санкции против Абрамовича и еще шести российских олигархов

Помимо Романа Абрамовича, под ограничительные меры Великобритании попали Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев.  

Кулеба и Лавров не смогли договориться о прекращении огня в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 10 марта.  

"Это война Путина, а не наша". Как чувствуют себя русские в Германии

Из-за войны России против Украины в Германии участились случаи враждебного отношения к живущим здесь русским. С чем им приходится сталкиваться, и почему это опасно - у DW.  

Война в Украине - 10.03.2022

Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…  

Аудио- и видеофайлы по теме

Татьяна Лазарева: Многие россияне не ассоциируют себя с тем, что сейчас Россия творит в Украине  

России грозит дефолт из-за "спецоперации" Путина в Украине  

Как в Берлине принимают украинских беженцев  

Также по теме

Фотохроника войны в Украине - 09 марта

Фотохроника войны в Украине - 09 марта 09.03.2022

Искореженный металл, несший смерть; дети-беженцы и еще не родившиеся дети войны; президент Украины на своем месте и на граффити, свечи в Хиросиме…

Фотохроника войны в Украине - 08 марта

Фотохроника войны в Украине - 08 марта 08.03.2022

"Путь президента Зеленского" перед посольством РФ в Вашингтоне, эвакуация пожилых людей, разрушенная техника, беженцы, беженцы, беженцы…

Фотохроника войны в Украине - 07 марта

Фотохроника войны в Украине - 07 марта 07.03.2022

Страшные снимки из Ирпеня, свадьба на блокпосте, демонстрация в "Маленькой Одессе" и возведение баррикад в Одессе на Черном море… Фотографии понедельника и предыдущих дней.

Реклама