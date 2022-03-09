Фотохроника войны в Украине - 10 марта

Война в Украине - 10.03.2022

Беженцы из Запорожья на границе с Польшей. Мирные жители покидают свои дома, направляются в более безопасные регионы Украины. Многие затем - в Европу или через эти государства едут к родственникам в другие страны мира. Европейские правительства координируют усилия, чтобы достойно принять и разместить всех, кто нуждается в помощи.