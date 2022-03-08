 Фотохроника войны в Украине - 09 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 09 марта

Искореженный металл, несший смерть; дети-беженцы и еще не родившиеся дети войны; президент Украины на своем месте и на граффити, свечи в Хиросиме…

  • Киев

    Война в Украине - 09.03.2022

    Сегодня в галерее будет много детей, еще находящихся в опасности или уже покинувших с мамами, братьями, сестрами... районы ведения боевых действий, обстрелов, ракетных ударов по мирным целям в Украине. Однако начнем с этого снимка, сделанного накануне во время эвакуации под Киевом.

  • Ирпень

    Война в Украине - 09.03.2022

    Спутниковая фотография разрушенного моста в городе Ирпень, по развалинам которого из этого города под Киевом идет эвакуация людей. Снимки оттуда мы показывали в предыдущие дни.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Президент Владимир Зеленский 8 марта опубликовал очередное видео из Киева. В этот же день глава украинского государства по видеосвязи выступил перед парламентом Великобритании, использовав в обращении цитату из знаменитой речи Уинстона Черчилля: "Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой".

  • Харьков, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Части сбитого российского истребителя-бомбардировщика в Харькове. По данным Генштаба Украины, с момента начала боевых действий над территорией страны уже сбито почти 50 самолетов ВВС РФ. В условиях войны проверить эту информацию невозможно.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Добровольцы из Беларуси проходят военный инструктаж и обучение в Киеве.

  • Мариуполь, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище в Мариуполе.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Многие жители Киева продолжают укрываться от обстрелов в городском метро.

  • Львов, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Ультразвуковые снимки в родильном отделении одной из больниц Львова.

  • Львов

    Война в Украине - 09.03.2022

    Еще один снимок из больницы во Львове - города на западной границе Украины, ставшего сейчас одним из главных пунктов на пути следования беженцев из охваченных боевыми действиями регионов страны в Европейский союз.

  • Безыменное, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Дети-беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области. В Мариуполе после продолжительных обстрелов разрушены жилые кварталы, отключено электричество и водоснабжение.

  • Киев

    Война в Украине - 09.03.2022

    Железная дорога в Киеве. В темное время суток в городе в целом соблюдают светомаскировку. Во время передвижения по опасным регионам страны ночью в поездах также действует этот режим.

  • Медыка, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Уже в безопасности. Украинские беженцы, прибывшие в приграничное польское село Медыка.

  • Гамбург

    Война в Украине - 09.03.2022

    Центральный вокал в Гамбурге. Точных данных о числе беженцев из Украины в Германии пока нет, но официально уже зарегистрировано более 80 тысяч человек. Ожидается, что в ФРГ может прибыть до 225 тысяч человек. Европа готовится принять несколько миллионов.

  • Пшемысль, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Без слов. Пшемысль, Польша.

  • Кале, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Хостел во французском городе Кале. Многие прибывающие сюда беженцы из Украины направляются к родственникам, проживающим в Великобритании, но сначала они должны получить визы.

  • Комаки, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Самолет ВВС Японии готовится к рейсу с гуманитарной помощью для Украины на военной базе в городе Комаки.

  • Гаага, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима встретились в Гааге с представителями украинской общины в этой стране. Накануне в ходе совместной акции теле- и радиостанций здесь на помощь Украине и украинцам было собрано более 105 миллионов евро.

  • Подгорица, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Граффити с изображениями президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко в городе Подгорица, Черногория.

  • Страсбург

    Война в Украине - 09.03.2022

    Европейские и украинские флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Еще в начале марта ЕС заявил о выделении по меньшей мере 500 миллионов евро из своего бюджета на срочную гуманитарную помощь Украине.

  • Хиросима, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    "Нет войне!" - акция в японском городе Хиросима в Мемориальном парке мира. Парк расположен на территории бывшего округа Накадзима, полностью уничтоженного в результате атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев

    Война в Украине - 09.03.2022

    Сегодня в галерее будет много детей, еще находящихся в опасности или уже покинувших с мамами, братьями, сестрами... районы ведения боевых действий, обстрелов, ракетных ударов по мирным целям в Украине. Однако начнем с этого снимка, сделанного накануне во время эвакуации под Киевом.

  • Ирпень

    Война в Украине - 09.03.2022

    Спутниковая фотография разрушенного моста в городе Ирпень, по развалинам которого из этого города под Киевом идет эвакуация людей. Снимки оттуда мы показывали в предыдущие дни.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Президент Владимир Зеленский 8 марта опубликовал очередное видео из Киева. В этот же день глава украинского государства по видеосвязи выступил перед парламентом Великобритании, использовав в обращении цитату из знаменитой речи Уинстона Черчилля: "Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой".

  • Харьков, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Части сбитого российского истребителя-бомбардировщика в Харькове. По данным Генштаба Украины, с момента начала боевых действий над территорией страны уже сбито почти 50 самолетов ВВС РФ. В условиях войны проверить эту информацию невозможно.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Добровольцы из Беларуси проходят военный инструктаж и обучение в Киеве.

  • Мариуполь, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище в Мариуполе.

  • Киев, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Многие жители Киева продолжают укрываться от обстрелов в городском метро.

  • Львов, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Ультразвуковые снимки в родильном отделении одной из больниц Львова.

  • Львов

    Война в Украине - 09.03.2022

    Еще один снимок из больницы во Львове - города на западной границе Украины, ставшего сейчас одним из главных пунктов на пути следования беженцев из охваченных боевыми действиями регионов страны в Европейский союз.

  • Безыменное, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Дети-беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области. В Мариуполе после продолжительных обстрелов разрушены жилые кварталы, отключено электричество и водоснабжение.

  • Киев

    Война в Украине - 09.03.2022

    Железная дорога в Киеве. В темное время суток в городе в целом соблюдают светомаскировку. Во время передвижения по опасным регионам страны ночью в поездах также действует этот режим.

  • Медыка, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Уже в безопасности. Украинские беженцы, прибывшие в приграничное польское село Медыка.

  • Гамбург

    Война в Украине - 09.03.2022

    Центральный вокал в Гамбурге. Точных данных о числе беженцев из Украины в Германии пока нет, но официально уже зарегистрировано более 80 тысяч человек. Ожидается, что в ФРГ может прибыть до 225 тысяч человек. Европа готовится принять несколько миллионов.

  • Пшемысль, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Без слов. Пшемысль, Польша.

  • Кале, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Хостел во французском городе Кале. Многие прибывающие сюда беженцы из Украины направляются к родственникам, проживающим в Великобритании, но сначала они должны получить визы.

  • Комаки, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Самолет ВВС Японии готовится к рейсу с гуманитарной помощью для Украины на военной базе в городе Комаки.

  • Гаага, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима встретились в Гааге с представителями украинской общины в этой стране. Накануне в ходе совместной акции теле- и радиостанций здесь на помощь Украине и украинцам было собрано более 105 миллионов евро.

  • Подгорица, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    Граффити с изображениями президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко в городе Подгорица, Черногория.

  • Страсбург

    Война в Украине - 09.03.2022

    Европейские и украинские флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Еще в начале марта ЕС заявил о выделении по меньшей мере 500 миллионов евро из своего бюджета на срочную гуманитарную помощь Украине.

  • Хиросима, 8 марта

    Война в Украине - 09.03.2022

    "Нет войне!" - акция в японском городе Хиросима в Мемориальном парке мира. Парк расположен на территории бывшего округа Накадзима, полностью уничтоженного в результате атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 08 марта
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Контекст

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