Фотохроника войны в Украине - 09 марта

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Искореженный металл, несший смерть; дети-беженцы и еще не родившиеся дети войны; президент Украины на своем месте и на граффити, свечи в Хиросиме…
Главный дирижер Новосибирского симфонического оркестра в интервью DW рассказал о своем уходе с этого поста: "Я сейчас на стороне тех, кто не может молчать". Однако Томас Зандерлинг против бойкота русской культуры.
Попытка создать бесполетную зону над Украиной означала бы войну между НАТО и РФ, говорят политики. DW о том, что на практике означает бесполетная зона и есть ли иные варианты закрыть небо над Украиной.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 9 марта.
Государственное банкротство России может привести к потрясениям на мировых финансовых рынках, заявил глава DIW Марсель Фрацшер.
После российского вторжения многие иностранцы-доброволцы готовы с оружием в руках защищать Украину. DW пообщалась с некоторыми из них, прибывшими во Львов.
Относительное спокойствие в украинской столице 8 марта позволило киевлянам пополнить продовольственные запасы. Обеспечивать жизнедеятельность города помогают и волонтеры. Репортаж DW.
Обращение Зеленского по видеосвязи к членам британского парламента стало первым выступлением иностранного лидера в Палате общин. Парламентарии встретили его овацией стоя.
ЦБ России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты, запретив ее покупку гражданами. Получить на руки иностранную валюту смогут лишь владельцы валютных счетов и то только в долларах и в ограниченном объеме.
Пентагон посчитал, что Россия с начала войны могла потерять убитыми до 4000 военнослужащих. Украина обвинила Россию в обстреле гуманитарного коридора из Мариуполя.
Для координации усилий по прекращению конфликта министр иностранных дел Германии и ее коллеги во Франции и Китае должны тесно сотрудничать, заявили Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин.
Социолог Григорий Юдин рассказал DW, как в российском обществе относятся к войне в Украине, кто готов поддержать антивоенные митинги и во что могут превратиться эти акции протеста.