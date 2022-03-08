Фотохроника войны в Украине - 09 марта

Война в Украине - 09.03.2022

Центральный вокал в Гамбурге. Точных данных о числе беженцев из Украины в Германии пока нет, но официально уже зарегистрировано более 80 тысяч человек. Ожидается, что в ФРГ может прибыть до 225 тысяч человек. Европа готовится принять несколько миллионов.