 Фотохроника войны в Украине - 08 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 08 марта

"Путь президента Зеленского" перед посольством РФ в Вашингтоне, эвакуация пожилых людей, разрушенная техника, беженцы, беженцы, беженцы…

  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 07 марта
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Контекст

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