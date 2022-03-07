Фотохроника войны в Украине - 08 марта

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"Путь президента Зеленского" перед посольством РФ в Вашингтоне, эвакуация пожилых людей, разрушенная техника, беженцы, беженцы, беженцы…
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 8 марта.
C 24 февраля в российских городах идут акции протеста против военных действий России в Украине. Были задержаны около 13 тысяч человек. DW поговорила с теми, кто был на протестах.
Российские власти боятся и подавляют антивоенные митинги предельно жестко. Кремль уверен, что сдержит ситуацию. Но важна готовность протестующих, считает Иван Преображенский.
Президент Украины в интервью телеканалу ABC News заявил, что не уступит требованиям Москвы признать независимость "ДНР" и "ЛНР" и вхождение Крыма в состав РФ.
Две женщины - украинка и россиянка, которые детьми пережили Великую Отечественную войну, а сегодня живут в Германии, осуждают Путина и требуют, чтобы страна, победившая фашизм, остановилась.
Бывший бизнесмен и общественный деятель Вадим Прокопьев в интервью для DW рассказал, зачем отправился на войну в Украину, и как этот конфликт повлияет на ситуацию в Беларуси.
Федеральная прокуратура в Карлсруэ собирает доказательства и документирует предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны в Украине.