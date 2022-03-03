Фотохроника войны в Украине - 04 марта

Зеленский о российских военных: "Растерянные дети, которых использовали"

Эта война для украинцев - Отечественная, и российские захватчики навсегда запомнят, что это такое, заявил Зеленский в новом обращении. По словам президента Украины, их выгонят из украинских городов.