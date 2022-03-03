 Фотохроника войны в Украине - 04 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 04 марта

Люди прощаются, тушат пожары, готовятся оказывать первую помощь и сопротивление, молятся, принимают беженцев, укутывают скульптуры…

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Война в Украине - 04.03.2022

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Война в Украине - 04.03.2022

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Война в Украине - 04.03.2022

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Война в Украине - 04.03.2022

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Война в Украине - 04.03.2022

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Война в Украине - 04.03.2022

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Война в Украине - 04.03.2022

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Война в Украине - 04.03.2022

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
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Контекст

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