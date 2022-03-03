Фотохроника войны в Украине - 04 марта

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Люди прощаются, тушат пожары, готовятся оказывать первую помощь и сопротивление, молятся, принимают беженцев, укутывают скульптуры…
У части пользователей РФ недоступны сайты Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузы", BBC, Facebook, перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play.
Репортаж DW с центрального вокзала немецкой столицы, куда из Польши каждый день прибывают тысячи украинских беженцев. Сориентироваться в хаосе им помогают берлинские волонтеры.
Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии и другие немецкие достопримечательности - в сине-желтых тонах.
В связи с военной агрессией Путина против Украины Петер Лимбург (Peter Limbourg) обратился к россиянам. Он осудил войну, призвал оставаться в диалоге и рассказал о задачах DW.
Российская правозащитница Светлана Ганнушкина рассказал DW, как в российском обществе оценивают войну, развязанную Путиным в Украине и как часть общества пытается этому противостоять.
О реакции на блокировку и ликвидацию "Эха Москвы" и опасности работы СМИ в Москве в интервью DW рассказал журналист радиостанции Александр Плющев.
Экономист Сергей Алексашенко прокомментировал для DW последствия западных санкций для экономики России и жителей страны, а также способность Китая заменить собой Запад в плане сотрудничества с РФ.
Глава украинского государства выступил с обращением в связи с российскими обстрелами Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе. Обстрел такого объекта имел место впервые в истории человечества.
Эта война для украинцев - Отечественная, и российские захватчики навсегда запомнят, что это такое, заявил Зеленский в новом обращении. По словам президента Украины, их выгонят из украинских городов.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
Благодаря выплате, организованной в необычно короткие для кредитора сроки, Украина получит сумму, крайне необходимую для укрепления ее обороны от российского вторжения, сообщает Reuters.