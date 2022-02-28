 Достопримечательности Германии - в цветах украинского флага (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.03.2022

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По Германии

Достопримечательности Германии - в цветах украинского флага (фотогалерея)

Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии и другие немецкие достопримечательности - в сине-желтых тонах.

  • Ульм

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.

  • Берлине
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Бранденбургские ворота в Берлине - главный символ немецкой столицы.

  • Трир
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    "Черные ворота" - Порта Нигра в Трире являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Телевизионная башны Europaturm во Франкфурте-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Футбольный стадион во Франкфурте-на-Майне.

  • Гамбурге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга.

  • Штральзунд
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.

  • Берлин

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    "Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.

  • Кельн

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.

  • Гамбург

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ульм

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.

  • Берлине
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Бранденбургские ворота в Берлине - главный символ немецкой столицы.

  • Трир
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    "Черные ворота" - Порта Нигра в Трире являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Телевизионная башны Europaturm во Франкфурте-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Футбольный стадион во Франкфурте-на-Майне.

  • Гамбурге
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга.

  • Штральзунд
    Еще по теме

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.

  • Берлин

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    "Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.

  • Кельн

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.

  • Гамбург

    Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

    Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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