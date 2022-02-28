Достопримечательности Германии - в цветах украинского флага (фотогалерея)

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Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии и другие немецкие достопримечательности - в сине-желтых тонах.
В связи с военной агрессией Путина против Украины Петер Лимбург (Peter Limbourg) обратился к россиянам. Он осудил войну, призвал оставаться в диалоге и рассказал о задачах DW.
Нобелевский лауреат о том, зачем Путину война, почему участие в ней Беларуси - предательство и что будет с Украиной дальше.
Немецкие университеты и фонды академических обменов приостановили совместные с Россией научные проекты. Однако они будут поддерживать своих стипендиатов. DW собрала актуальную информацию по теме.
В Кельне представлены сатирические композиции для уличного карнавала 2022 года.
В Берлине одним из первых организовал сбор гуманитарной помощи для Украины владелец грузинского кафе Ираклий Кемертелидзе. Он уже перегнал на польско-украинскую границу три грузовика.
24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. Это война, которая не нужна россиянам. Это война, которую не хотят русские люди. Мы собрали реакции в социальных сетях.
В Германии - немало студентов из Украины. Три студентки Кельнского университета, семьи которых живут в Украине, поделились с DW своими мыслями о нынешней ситуации.
"Власти России действуют как террористы", а признание "ДНР" и "ЛНР" - "беспрецедентное нарушение международного права". DW поговорила с теми, кто подписал письмо руководству РФ, требуя прекратить "гибельную политику".