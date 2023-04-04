Forbes: Бернар Арно возглавил список богатейших людей в мире

Состояние французского предпринимателя в сфере моды и косметики Бернара Арно в Forbes оценили в 211 млрд долларов США.

Бернар Арно - французский предприниматель, руководитель группы LVMH, объединяющей 75 брендов моды и косметики, включая Louis Vuitton и Sephora, по версии журнала Forbes, является самым богатым человеком в мире. Именно он возглавляет соответствующий рейтинг 2023 года , опубликованный изданием во вторник, 4 апреля. Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в 211 млрд долларов США (193 млрд евро).

На втором месте в этом списке - основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск с состоянием в 180 млрд долларов США (164 млрд евро). На третьем - глава компании Amazon Джефф Безос со 114 млрд долларов США (104 млрд евро).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс расположился на шестой позиции. Его состояние Forbes оценивает в 104 млрд долларов США (95 млрд евро).

Россияне в списке миллиардеров Forbes

В список вошли более 100 миллиардеров из России. Самый богатый россиянин, по версии Forbes, - владелец компании "Еврохим" Андрей Мельниченко(58-я строчка рейтинга). Его стояние журнал оценивает в 25,2 млрд долларов США (23 млрд евро). Владимир Потанин, занявший 62-ю строчку, согласно рейтингу, владеет активами на сумму в 23,7 млрд долларов США (21,6 млрд евро). Владелец компании НЛМК Владимир Лисин обладает состоянием в 22,1 млрд долларов США (20,1 млрд евро) и расположился на 70-й позиции.

"В отношении российских миллиардеров состояния были рассчитаны с использованием структур собственности от февраля 2022 года, до вторжения России в Украину и до того, как многие перевели активы менеджерам, друзьям и другим лицам, пытаясь защитить свои активы от санкций", - оговаривают авторы рейтинга.

Суммарное состояние всех миллиардеров планеты Forbes оценивает в 12,2 триллиона долларов (11,14 трлн евро). Это на 500 млрд меньше, чем в марте 2022 года.

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