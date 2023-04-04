  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Глава группы LVMH Бернар Арно
Бернар АрноФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance
ОбществоГлобальные темы

Forbes: Бернар Арно возглавил список богатейших людей в мире

Александра Иванова
36 мин. назад

Состояние французского предпринимателя в сфере моды и косметики Бернара Арно в Forbes оценили в 211 млрд долларов США.

https://p.dw.com/p/4PhL7

Бернар Арно - французский предприниматель, руководитель группы LVMH, объединяющей 75 брендов моды и косметики, включая Louis Vuitton и Sephora, по версии журнала Forbes, является самым богатым человеком в мире. Именно он возглавляет соответствующий рейтинг 2023 года, опубликованный изданием во вторник, 4 апреля. Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в 211 млрд долларов США (193 млрд евро).

На втором месте в этом списке - основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск с состоянием в 180 млрд долларов США (164 млрд евро). На третьем - глава компании Amazon Джефф Безос со 114 млрд долларов США (104 млрд евро).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс расположился на шестой позиции. Его состояние Forbes оценивает в 104 млрд долларов США (95 млрд евро).

Россияне в списке миллиардеров Forbes

В список вошли более 100 миллиардеров из России. Самый богатый россиянин, по версии Forbes, - владелец компании "Еврохим" Андрей Мельниченко(58-я строчка рейтинга). Его стояние журнал оценивает в 25,2 млрд долларов США (23 млрд евро). Владимир Потанин, занявший 62-ю строчку, согласно рейтингу, владеет активами на сумму в 23,7 млрд долларов США (21,6 млрд евро). Владелец компании НЛМК Владимир Лисин обладает состоянием в 22,1 млрд долларов США (20,1 млрд евро) и расположился на 70-й позиции.

"В отношении российских миллиардеров состояния были рассчитаны с использованием структур собственности от февраля 2022 года, до вторжения России в Украину и до того, как многие перевели активы менеджерам, друзьям и другим лицам, пытаясь защитить свои активы от санкций", - оговаривают авторы рейтинга.

Суммарное состояние всех миллиардеров планеты Forbes оценивает в 12,2 триллиона долларов (11,14 трлн евро). Это на 500 млрд меньше, чем в марте 2022 года.

Смотрите также:

Сколько денег у Дональда Трампа?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Золотое дно: Степан Путило из Nexta о коррупции Лукашенко

Золотое дно: Степан Путило из Nexta о коррупции Лукашенко

Фильм-расследование Nexta о роскоши, в которой живет Лукашенко, за три дня посмотрели более трех миллионов человек. Степан Путило, основатель Telegram-канала Nexta (Нexta), рассказал DW, на какие деньги искали дворцы Лукашенко и что еще удалось узнать о стиле жизни белорусского правителя.
Политика11 марта 2021 г.06:15 мин.
external

Миллионер, который помогает другим

Миллионер, который помогает другим

Разбогатеть можно, и помогая другим. Баварский миллионер Ханс Райц - тому пример.
Культура12 августа 2016 г.04:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На границе Финляндии и России

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии5 ч. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество8 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес2 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество3 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты6 ч. назад
У места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
На главную страницу