 Финляндия в ближайшие недели примет решение о членстве в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2022

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Европа

Финляндия в ближайшие недели примет решение о членстве в НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 апреля.

Зал заседаний в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

На 49-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 13 апреля (время московское).

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Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО, заявила финский премьер-министр Санна Марин. При этом она отметила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Финляндии по НАТО принималось одновременно со Швецией, однако хотела бы, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".

Возможность вступления Финляндии в НАТО активно обсуждается в стране после начала агрессии России против Украины. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, согласно последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62 процентов респондентов, против были 16 процентов и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления Финляндии в альянс говорят и многие ведущие политики страны.

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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