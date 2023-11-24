Финляндия закрыла еще три КПП на границе с Россией

Единственный КПП на границе Финляндии с РФ, где сейчас можно подать прошение об убежище, - труднодоступный пункт пропуска "Рая-Йоосеп" на востоке страны.

Еще три контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии с Россией - "Салла", "Вартиус" и "Куусамо" - в пятницу, 24 ноября, временно прекратили работу по решению правительства Финляндии. Как говорится на сайте финской пограничной службы , подача ходатайств о международной защите теперь возможна лишь на КПП "Рая-Йоосеп" на восточной границе страны.

Указывается, что данные меры направлены на пресечение нелегальной миграции. "Пересечение границы через открытые пункты пропуска возможно только в часы их работы. Пересечение границы из других мест без разрешения не допускается", - подчеркивается далее в документе.

Первые четыре из девяти пунктов пропуска на границе с Россией власти в Хельсинки закрыли на прошлой неделе. На фоне наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока на границе Финляндии с РФ в ночь на 18 ноября прекратили работу КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа". Еще один КПП, "Вартиус", был закрыт 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

Рост числа мигрантов на границе Финляндии с Россией

С августа текущего года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.

По мнению финских властей, этот кризис мог быть спровоцирован Москвой. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что считает ситуацию "угрозой национальной безопасности".

23 ноября Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило, что направляет на поддержку пограничной службы Финляндии еще 50 своих сотрудников, а также патрульные машины и другое оборудование. Граница Финляндии с Россией, являющаяся также внешней границей ЕС, имеет протяженность 1340 километров.

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