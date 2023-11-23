ЕС посылает 50 сотрудников Frontex на границу Финляндии с РФ

С августа на границе Финляндии с РФ растет число просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока. Агентство по охране границ ЕС реагирует на ситуацию.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex планирует направить на поддержку пограничной службы Финляндии еще 50 своих сотрудников, а также патрульные машины и другое оборудование. Об этом говорится в пресс-релизе Frontex , обнародованном в четверг, 23 ноября.

Таким образом Frontex оперативно реагирует на сложившуюся ситуацию, расширяя свою операцию по охране внешних границ ЕС, укреплению безопасности Евросоюза и пресечению трансграничной преступности Joint Operation Terra 2023, следует из сообщения.

Ожидается, что первая группа сотрудников Frontex прибудет в Финляндию уже 29 ноября. В ее составе будут служащие пограничной охраны, персонал, помогающий в регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики. В настоящий момент на границах Финляндии работают в общей сложности 10 сотрудников европейского агентства.

Борьба ЕС с гибридными вызовами

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики и является демонстрацией единой позиции Европейского Союза в борьбе с гибридными вызовами, затрагивающими одного из его членов. Это сотрудничество показывает, что при решении сложных проблем на границах Европа выступает единым фронтом, предлагая поддержку в виде ощутимых действий", - заявил исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс.

Граница Финляндии с Россией, являющаяся также внешней границей ЕС, имеет протяженность 1340 километров.

Во Frontex подчеркивают, что в сложившейся ситуации агентство не ограничивается лишь мерами для обеспечения безопасности границ. "Агентство прекрасно понимает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывших на финскую границу. Агентство по-прежнему привержено идее обеспечения защиты границ Европы, уважения и соблюдения основных прав и достоинства всех людей", - отмечается в пресс-релизе.

Финляндия закрывает КПП на границе с Россией

Накануне, 22 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орло сообщил, что на фоне усугубляющегося кризиса вокруг наплыва мигрантов на границе Финляндии и России власти в Хельсинки решили с полуночи 24 ноября временно закрыть там все пункты перехода, кроме одного - наиболее труднодоступного КПП "Райа-Йоосеппи" на северо-востоке Финляндии.

На этом переходе, работающем четыре часа в сутки, ищущие убежище по-прежнему могут подавать заявления о предоставлении международной защиты, указывалось в заявлении.

Первые пять погранпереходов прекратили работу на прошлой неделе: четыре из девяти ("Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа") - в ночь на 18 ноября, пятый КПП, "Вартиус", - 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

Рост числа просителей убежища на границе Финляндии с РФ

С августа текущего года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.

По мнению финских властей, этот кризис мог быть спровоцирован Москвой. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что считает ситуацию "угрозой национальной безопасности".

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