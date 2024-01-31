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Финляндия не дает убежища въехавшим через РФ мигрантам

Павел Мыльников
31 января 2024 г.

Финская служба миграции в последние месяцы изучила 70 ходатайств об убежище, но отклоняла их или аннулировала из-за истекшего срока. Граница Финляндии с Россией закрыта минимум до 11 февраля.

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Мигранты на границе Финляндии
Мигранты на границе Финляндии (ноябрь 2023 года)Фото: Jussi Nukari/AFP/Getty Images

Миграционная служба Финляндии до сих пор не предоставила убежища ни одному соискателю, въехавшему из России в конце 2023 года. Об этом финская медиакомпания Yle сообщает в среду, 31 января.

За это время ведомство рассмотрело 70 ходатайств о предоставлении убежища, рассказал представитель миграционных властей Антти Лехтинен. Около двух третей соискателей получили отказ, еще треть заявлений была аннулирована из-за истекшего срока действия, пояснил он.

В последние месяцы в Финляндию через Россию прибыли 1300 лиц с ходатайствами о предоставлении убежища, отмечает Yle. По ее данным, около 190 человек из таких соискателей числятся пропавшими без вести.

Приток мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В середине декабря два пункта пропуска возобновили работу, однако были вновь закрыты всего через несколько часов. В январе 2024 года власти в Хельсинки решили продлить закрытие восточной границы до 11 февраля.

Мигранты продолжают попытки пересечь границу РФ с Финляндией, заявила глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Такого же мнения придерживается и глава МВД Мари Рантанен признав, однако, что закрытие границы создает трудности для проживающих в Финляндии россиян и лиц с двойным гражданством.

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