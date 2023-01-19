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Сцена из фильма "Синдром Гамлета"
Сцена из фильма "Синдром Гамлета"Фото: BALAPOLIS
КиноГермания

Фильм об украинских гамлетах вышел на экраны в Германии

Павел Мыльников
29 мин. назад

Фильм Эльвиры Неверы и Петра Росоловского о молодых украинцах основан на спектакле H-effect Розы Саркисян. Его персонажи в свете боев в Донбассе встают перед сложным выбором подобно герою Шекспира.

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На экраны кинотеатров Германии выходит "Синдром Гамлета" ("Das Hamlet Syndrom") - документальный фильм польских режиссеров Эльвиры Неверы и Петра Росоловского об украинцах, родившихся после распада Советского Союза. Создатели картины показывают молодых людей, на чьи жизни повлияли политические потрясения.

В основу фильма легли съемки репетиций документального спектакля H-effect украинского театрального режиссера Розы Саркисян. Она выстроила постановку на повествовании пяти исполнителей с их собственным опытом Евромайдана, конфликта на востоке страны и сложных решений, вставших перед ними как и перед персонажем трагедии Уильяма Шекспира.

От активиста до участника боев под Донецком

ЛГБТ+-активист Родион уехал из Донбасса в Киев из-за политических убеждений и столкновения с гомофобией. Роман в 2015 году служил на фронте фельдшером. Позднее у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Славик участвовал в боях за Донецкий аэропорт в январе 2015 года. Попал в плен, подвергался пыткам и был близок к самоубийству. Катерина принимала активное участие в Евромайдане. С началом боевых действий в 2014 году отправилась на фронт в составе одного из первых добровольческих батальонов.

Если для побывавших на фронте размышления Гамлета - "Быть или не быть?" - выражены в выборе между выживанием и гибелью, то для профессиональной актрисы Оксаны, еще одной героини фильма, вопрос стоит иначе: уехать или остаться?

Невера и Росоловский показывают травмы через речь и мимику

Режиссеры Эльвира Невера и Петр Росоловский
Эльвира Невера и Петр Росоловский (фото из архива)Фото: Leszek Zych/Polityka

В работе Неверы и Росоловского отрывки репетиций перемежаются с архивным материалом и дополнительными сценами, в которых исполнители предстают в бытовых ситуациях: кто-то беседует с родителями о стыде и гомофобии, кто-то проводит интервью с целью задокументировать военные преступления. В фильме совместного производства Украины и Польши нет ответов на вопросы. Травмы проявляются в речи и мимике персонажей, тем самым показывая, как насилие овладевает людьми.

Через некоторое время после окончания съемок Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Как пишет берлинская газета Berliner Morgenpost, Катерина, Роман и Славик сражаются сейчас за Украину на фронте. Родион, имея опыт работы художника по костюмам, занимается пошивом униформы для ВСУ. Оксана уехала в Польшу, откуда организует доставку гуманитарной помощи на родину.

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