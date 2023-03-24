Фигуранты "дела Baring Vostok" Калви и Дельпаль уехали из РФ

На заседании Мосгорсуда стало известно, что еще в январе кассационный суд отменил меру пресечения бизнесменов Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, после чего они покинули Россию.

Осужденные по делу о растрате средств банка "Восточный" основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию в январе, после того как им была отменена мера пресечения. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили в Мосгорсуде их адвокаты.

"Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - приводит "Интерфакс" ответ защитника Калви Тимофея Гриднева на соответствующий вопрос.

Адвокат отметил, что его подзащитный "очень хочет приехать в Россию, чтобы участвовать в судебном заседании" по рассмотрению их жалобы на приговор, и, "если сможет получить визу, обязательно сделает это".

Заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб фигурантов дела о растрате средств банка "Восточный" должно было состояться 24 марта, однако, как сообщил судья, оно было отложено до 21 апреля для перевода дополнений к жалобам на французский язык, с которыми должен ознакомиться Филипп Дельпаль.

Из семи осужденных в суд явился только один - бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, отмечает "Интерфакс".

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и его коллеги были в августе 2021 года признаны виновными в хищении денег банка "Восточный" в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена к условному лишению свободы сроком на 5,5 года.

Фигуранты оспорили приговор

Согласно приговору, сам Калви, а также операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов совершили преступление в составе организованной группы.

Никто из них не признал вину в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный", в чем их обвиняло следствие и оспорили вынесенный им приговор.

Потерпевшим по делу Baring Vostok был признан банк "Восточный", однако его представитель в ходе прений указал, что причиненный банку ущерб уже возмещен, поэтому претензий к фигурантам нет.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие пришло к выводу, что в 2015 году фигуранты заменили на балансе банка "Восточный" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Майкл Калви утверждал, что дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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