Основатель Baring Vostok Калви заявил в суде о невиновности

Мещанский суд Москвы во вторник, 2 февраля, приступил к рассмотрению по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. В начале судебного заседания Калви заявил, что виновным себя не признает. Он подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу.
"В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку", - сказал обвиняемый.
Согласно обвинительному заключению, Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег. "Подсудимые составили и осуществили план хищения средств в корыстных целях. Сформированная Калви группа отличалась устойчивостью, тщательной подготовкой, четкой согласованностью и общим пониманием целей", - заявил гособвинитель.
Дело Калви
Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, было возбуждено Следственным комитетом 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В начале ноября 2020 года Верховный суд РФ освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
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Автор: Сергей Елкин