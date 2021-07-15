Суд в Москве признал американца Майкла Калви виновным в хищении

Мещанский суд Москвы в четверг, 5 августа, признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в хищении денег банка "Восточный" в особо крупном размере. В тот же день судья в течение нескольких часов зачитывала обвинительный приговор, однако не успела до конца рабочего дня и продолжит его оглашение на следующий день, 6 августа.
Согласно приговору, сам Калви, а также операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов совершили преступление в составе организованной группы. Никто из них не признал вину в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный", в чем их обвиняло следствие. Прокуратура просила для Майкла Калви условного заключения сроком на шесть лет, а другим подсудимым - от 4 до 5,5 лет.
Потерпевшим по делу Baring Vostok был признан банк "Восточный". Его представитель в ходе прений указал, что причиненный "Восточному" ущерб уже возмещен, поэтому претензий к фигурантам нет.
Дело Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что в 2015 году фигуранты заменили на балансе банка "Восточный" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Майкл Калви утверждал, что дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.
Смотрите также:
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
"Фольксваген" калужской сборки
Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Поставщик со 165-летними традициями
Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Кризис доверия из-за турбин Siemens
Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Ключевой немецкий партнер "Газпрома"
Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Финансовые проблемы после бурного роста
Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Бренд уходит из России
Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Мало шума, много бытовой химии
Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Где стройки, там и "Кнауф"
В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.
-
Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи
Очевидный тренд
Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.
Автор: Андрей Гурков