 Суд в Москве признал американца Майкла Калви виновным в хищении | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2021

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Россия

Суд в Москве признал американца Майкла Калви виновным в хищении

Согласившись с доводами следствия, суд признал американского бизнесмена Майкла Калви виновным в хищении средств банка "Восточный" путем растраты. Оглашение приговора перенесено на следующий день.

Майкл Калви в суде

Майкл Калви в суде

Мещанский суд Москвы в четверг, 5 августа, признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в хищении денег банка "Восточный" в особо крупном размере. В тот же день судья в течение нескольких часов зачитывала обвинительный приговор, однако не успела до конца рабочего дня и продолжит его оглашение на следующий день, 6 августа.

Согласно приговору, сам Калви, а также операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов совершили преступление в составе организованной группы. Никто из них не признал вину в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный", в чем их обвиняло следствие. Прокуратура просила для Майкла Калви условного заключения сроком на шесть лет, а другим подсудимым - от 4 до 5,5 лет.

Потерпевшим по делу Baring Vostok был признан банк "Восточный". Его представитель в ходе прений указал, что причиненный "Восточному" ущерб уже возмещен, поэтому претензий к фигурантам нет.

Дело Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что в 2015 году фигуранты заменили на балансе банка "Восточный" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Майкл Калви утверждал, что дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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    Автор: Андрей Гурков


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