Суд в Москве приговорил Майкла Калви к 5,5 года условно

Признав основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в хищении денег банка "Восточный" в особо крупном размере, Мещанский суд Москвы приговорил в четверг, 5 августа, американского бизнесмена к условному лишению свободы сроком на 5,5 года. Гособвинение просило приговорить бизнесмена к 6 годам условно.

Согласно приговору, сам Калви, а также операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов совершили преступление в составе организованной группы.

Фигуранты не признали вину

Никто из них не признал вину в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный", в чем их обвиняло следствие. Аргументы Калви и его коллег об отсутствии в их действиях состава преступления суд посчитал надуманными.

Потерпевшим по делу Baring Vostok был признан банк "Восточный". Его представитель в ходе прений указал, что причиненный "Восточному" ущерб уже возмещен, поэтому претензий к фигурантам нет.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что в 2015 году фигуранты заменили на балансе банка "Восточный" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Майкл Калви утверждал, что дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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