 FAZ: Евросоюз снизит политическую опасность ″Северного потока - 2″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 14.02.2019

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Пресса

FAZ: Евросоюз снизит политическую опасность "Северного потока - 2"

Исключения из Газовой директивы ЕС для "Северного потока - 2" ФРГ отныне может сделать лишь после согласования с Еврокомиссией. Это уменьшит политические риски от проекта, считает обозреватель FAZ.

Рабочий ведет сварку труб газопровода

В Евросоюзе достигнута новая договоренность в споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку-2". В соответствии с достигнутым компромиссом Германия сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2" только после проверки и одобрения их Еврокомиссией. Обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) считает, что тем самым ЕС снизил степень политического риска, исходящего от проекта "Газпрома".

"Компромисс в споре вокруг "Северного потока-2" вскоре примет ту форму, которой хотело избежать правительство Германии. К этому результату можно было прийти раньше, проще и с меньшей потерей доверия со стороны восточноевропейских партнеров в Евросоюзе. Остается загадкой, почему Берлин так долго и упорно пытался заблокировать решение по внесению поправок в европейскую Газовую директиву вместо того, чтобы серьезно отнестись к критике в адрес российского газопровода.

Контекст

Германия сможет делать для "Северного потока-2" исключения из европейской Газовой директивы, однако обязана согласовывать их с Еврокомиссией, договорились послы ЕС и Европарламент. (13.02.2019)

Резкая критика США в адрес "Северного потока-2" вызывает мало доверия. Вашингтон прежде всего интересуют собственные экономические интересы, уверен бывший министр экологии ФРГ Юрген Триттин. (13.02.2019)

На германо-американской конференции в Берлине речь шла о поставках сжиженного газа из США в Германию. Правительство ФРГ намерено форсировать строительство терминалов для приема танкеров с СПГ. (12.02.2019)

Вряд ли кто-либо из участников проекта "Северный поток-2" - от Брюсселя до Москвы - всерьез полагает, что правительство Германии верит в мантру о "частном проекте", которую повторял министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) на этой неделе. "Северный поток-2" - проект "Газпрома". Если считать этот концерн частным предприятием, тогда можно верить и рассказам Москвы о том, что солдаты российской армии на востоке Украины - это "отпускники".

Полностью предотвратить реализацию проекта "Северный поток-2" больше не удастся. Но тот факт, что он теперь подчиняется европейским правилам, может помочь уменьшить политические риски от этого газопровода".  

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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Что теперь будет с "Северным потоком-2" после поправок в Газовой директиве ЕС?

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