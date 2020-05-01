ФАС в Петербурге заинтересовалась закупками в госпитале, получающем помощь из ФРГ

Антимонопольная служба заподозрила нарушение конкуренции при покупке СИЗов Госпиталем для ветеранов войн. Клиника потратила на костюмы для медиков почти в два раза больше рыночной стоимости.
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы рассматривает дело против Госпиталя для ветеранов войн. Антимонопольщикам показался подозрительным один из контрактов больницы. В разгар пандемии - 30 апреля - госпиталь заключил договор с компанией "Рэд стар" на поставку защитных костюмов для медиков. Стоимость контракта с фирмой, которая специализируется на рекламе и имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, превысила 1 млрд рублей.
Госпиталь для ветеранов войн с началом пандемии перепрофилировался в больницу для пациентов с COVID-19. Этот же госпиталь был организатором временной больницы в выставочных павильонах "Ленэкспо". Последняя не раз оказывалась в центре скандалов: DW писала, что там не хватало медперсонала и воды, а пациентов с подтвержденной и неподтвержденной инфекцией размещали вместе. Госпиталь знаменит и тем, что правительство ФРГ в качестве гуманитарного жеста по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда выделило почти 12 млн евро на закупку для него оборудования. Первую партию передали в минувшем августе.
30 апреля больница заключила с ООО "Рэд Стар" контракт на закупку защитных костюмов более чем на 1 млрд рублей. В контракте многое оказалось странным. Во-первых, это фирма принадлежит бывшему рэп-исполнителю Антону Вателю и ранее в осуществлении поставок медучреждениям замечена не была. Рекламная деятельность у нее указана как основная. А вместо подробного описания необходимых костюмов с указанием производителя (как обычно бывает в контрактах) значилось просто: "Медицинский защитный костюм. Одноразовый. Нестерильный".
Но самым неожиданным оказалась цена, по которой госпиталь закупил костюмы - 2150 рублей. В июне журналист"Новой газеты" выяснил, какие именно средства индивидуальной защиты (СИЗы) закупил госпиталь. Маркетплейс Alibaba предлагал купить такие же за 1200 рублей. А сам китайский производитель готов был продать журналисту такую же партию СИЗов еще дешевле - по цене 1000 рублей за штуку. С учетом НДС получалось в 1,8 раз дешевле, чем цена, которую для Госпиталя установил подрядчик "Рэд Стар".
После общественного резонанса миллиардный контракт попал в поле зрения управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. В действиях госпиталя и компании-подрядчика ФАС увидела признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Чиновники этой службы решили выяснить, как вышли друг на друга госпиталь и небольшая компания и чем обусловлена огромная стоимость контракта, вынеся обсуждение этих вопросов на заседание 2 сентября.
На первый вопрос, заданный председателем на заседании, ответил сам Антон Ватель из "Рэд стар". По его словам, он предпринимательским чутьем почувствовал грядущий спрос на средства индивидуальной защиты и поэтому сам обратился сначала в комитет по здравоохранению, а затем в комитет по промышленной политике Петербурга с коммерческим предложением. Чиновники из последнего ему якобы перезвонили и свели с руководством госпиталя.
"Почему у поставщика была такая уверенность в вашей (финансовой. - Ред.) состоятельности, что он еще до заключения контракта с госпиталем готов был в кратчайшие сроки поставить 500 тысяч костюмов?" - задала Вателю вопрос представительница ФАС. Этот интерес мог быть вызван подозрением, что у Вателя были непубличные договоренности с чиновниками о том, что именно ему достанется крупный контракт - проще говоря, подозрением в коррупции. Однако бизнесмен в ответ намекнул лишь на личные доверительные отношения с поставщиком.
По словам Вателя, в комитете по здравоохранению и в самой компании не видят ничего удивительного в стоимости контракта. Коммерческое предложение, сделанное "Рэд Стар" якобы было для комитета - а госпиталь является его подведомственным учреждением - наиболее выгодным. Ближайший конкурент "Рэд Стар" компания "Дельрус" могла поставить те же костюмы по цене 2500 рублей. "То есть экономия бюджетных средств составила 200 с лишним миллионов", - заявил Ватель.
В перерыве заседания представительница комитета по здравоохранению, не захотевшая назвать своего имени, заявила журналистам, что госучреждение при всем желании не могло бы закупить СИЗы по рыночной цене в тысячу рублей. В условиях госзаказа чиновники, по ее словам, вынуждены соглашаться на предложения, которые делают посредники. "Ни одно госпредприятие не имеет валютного счета", - отметила женщина.
Антимонопольщики попытались разобраться и в том, что за товар поставили медикам. Например, в его таможенной декларации было указано, что костюмы предназначены для работы на производстве - и ни слова о медицинском назначении. В актах сдачи-приемки вообще указана цитата из техзадания к контракту: "Медицинский защитный костюм с соединительными деталями, обработанными шитьем, склеиванием или термосвариванием". "Так все-таки чем были обработаны детали - шитьем, склеиванием или термосвариванием?" - уточнила представительница ФАС.
"Товар как забивался в (систему учета. - Ред.) 1С, так и появлялся в сдаче-приемке", - отмахнулся Ватель. Ничего странного не видят представители комитета и компании и в том, что в контракте подробно не описан необходимый госпиталю костюм. "В тот период Китайская Народная Республика как выпускала продукцию, так ее и принимали. Это сейчас мы уточняем детали", - заявила чиновница-аноним из комздрава.
Отметим, что представитель госпиталя Сергей Данилов почти все заседание молчал. На просьбу председателя комиссии уточнить, какие именно костюмы получила больница, он отправил его с этим вопросом к "компетентным органам". УФАС продолжит рассматривать дело 5 октября.
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