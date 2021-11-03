 Facebook отказался от функции распознавания лиц | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2021

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Мир

Facebook отказался от функции распознавания лиц

В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.

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Facebook удалит шаблоны для распознавания лиц более миллиарда людей

Компания Meta решила отказаться от функции распознавания лиц в социальной сети Facebook, которая позволяла автоматически определять на фото и видео пользователей, разрешивших использовать эту систему. "Мы удалим индивидуальные шаблоны для идентификации лиц более чем одного миллиарда людей", - сообщила Meta во вторник, 2 ноября.

При этом в компании сослались на множество сомнений, возникавших в обществе в связи с технологиями распознавания лиц. Кроме того, в законодательствах еще нет четких правил их использования, поэтому было решено ограничить данную функцию.

Функция существовала с 2010 года

Пользователи Facebook должны были давать согласие на то, чтобы их имена автоматически отображались на фотографиях френдов. Функция работала в соцсети с 2010 года. По данным Facebook, ее использовали более трети активных пользователей. После отключения имена пользователей исчезнут и с уже опубликованных фотографий. Когда именон изменения вступят в силу, пока не ясно.

Концерн, базирующийся в Калифорнии, в последнее время переживает тяжелейший кризис в своей истории, отмечает AFP. В частности, его обвиняют в недостаточных мерах борьбы с распространением ненависти, фейков и моббинга на платформе, а также в отказе заботиться о психическом здоровье несовершеннолетних пользователей. В конце октября концерн Facebook был переименован в Meta.

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    Автор: Элла Володина


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