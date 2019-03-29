 Facebook будет тщательнее проверять политическую рекламу в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 25.06.2019

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Украина

Facebook будет тщательнее проверять политическую рекламу в Украине

Украина и Канада включены в список из более 50 стран, в которых опубликованная в Facebook политическая реклама сопровождается указанием о том, кто за нее заплатил.

Логотип Facebook

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама будет подвергаться более тщательной проверке. Как сообщает пресс-служба соцсети во вторник, 25 июня, начиная с этого дня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, будут "систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную.

Контекст

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Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. Всего в реестр уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

Требования при опубликовании политической рекламы включают в себя, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе. Кроме того, более подробная информация об объявлении, например, статистика просмотров, будет храниться на протяжении семи лет в специальном архиве Ad Library. Facebook заверяет, что стремится к прозрачности сведений о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира".   

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