Экспорт Германии снова снизился из-за войны в Украине и пандемии

Экспорт Германии в начале весны снизился на 3,3 процента, сообщило в среду, 4 мая Федеральное статистическое ведомство Германии. По итогам марта объемы экспорта сократились до уровня ниже ожиданий экономистов, при этом возросли показатели импорта. Это связывают с войной России против Украины, а также с продолжающейся пандемией коронавируса.

Объемы экспорта ФРГ по итогам марта составили 120,6 млрд евро - на 8,1 процента больше, чем годом ранее. Но в сравнении с февралем 2022 года показатели стали на 3,3 процента ниже. Такая разница отчасти обусловлена сезонным ростом - 6,2 процента, - который пришелся на конец зимы, но опрошенные экономисты прогнозировали снижение в марте только на 2,0 процента.

Экспорт в Россию обрушился

"Спад экспорта является, в том числе результатом войны в Украине", - заявил главный экономист компании Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Александер Крюгер (Alexander Krüger). По мнению эксперта, итоги марта стали первыми данными, которые четко показывают влияние войны на экономику.

Наибольшее сокращение экспорта из ФРГ пришлось на Россию - 62,3 процента, он составил всего 0,9 млрд евро. Снижение обусловлено санкциями против российского правительства и аффилированного с ним бизнеса и прочих ограничительных мер, введенных ЕС. С другой стороны, импорт из России в Германию (по большей части это нефть и природный газ) сократился лишь на 2,4 процента - до 3,6 млрд евро.

Германия развивает отношения с другими странами

В марте ФРГ повысила на 3,2 процента показатели экспорта в США, но снизила экспорт в страны ЕС и Великобританию - на 1,7 и 3,9 процента соответственно. По итогам марта на 4,1 процента снизился экспорт в Китай, он составил 9,1 млрд евро. Это связывают с очередной вспышкой пандемии COVID-19, с которой весной столкнулась КНР.

Пандемия, как и война России против Украины, также влияет и на логистические цепочки, из-за чего возникают дополнительные сложности в логистике и дефицит сырьевых товаров.

Согласно опросам Института экономических исследований ifo, немецкие экспортеры ожидали снижения показателей, но уже в апреле давали более позитивные оценки происходящему: если в марте барометр деловых настроений упал до отметки -2,9 пункта, то в апреле он поднялся до +3,5 пункта.

При этом в Германии уже второй месяц продолжают повышаться показатели импорта - в феврале он вырос на 4,7 процента, а в марте - на 3,4 процента. В сравнении же с прошлым годом импорт ФРГ в начале весны вырос на 20,3 процента - до 117,4 млрд евро.

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