C начала войны в Украине РФ поставила в ЕС топливо на 44 млрд евро

С начала войны России в Украине из РФ морским путем и по трубопроводам экспортировано топлива на сумму в 63 млрд евро. Это следует из анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), обнародованного в среду, 27 апреля.

Крупнейшими импортерами в порядке убывания являются Германия (9,1 млрд евро), Италия (6,9 млрд евро), Китай (6,7 млрд евро), Нидерланды (5,6 млрд евро), Турция (4,1 млрд евро) и Франция (3,8 млрд евро).

В ЕС был поставлен 71% от общего объема сырья на сумму около 44 млрд евро.

Как указывают авторы исследования, поставки нефти в Евросоюз сократились на 20%, угля - на 40%, доставка сжиженного природного газа (СПГ) увеличилась на 20%. Закупка газа, доставляемого в ЕС по трубопроводам, выросла на 10%. Поставки нефти в государства, не входящие в ЕС, увеличились на 20%, при этом произошло существенное изменение пунктов назначения. Продажа угля и СПГ за пределы Евросоюза возросли на 30% и 80% соответственно.

Снижение объемов продаж компенсируется за счет роста цен

По данным CREA, Россия получает выгоду от энергозависимости Европы. Снижение объемов продаж компенсируется, в частности, за счет роста цен.

Кроме того, РФ активно пытается перенаправить грузы, которые теперь не предназначены европейским покупателям. Растет экспорт в Египет, Индию.

CREA рекомендует ЕС прекратить все закупки, чтобы усилить действие санкций и помочь положить конец "преступлениям, совершаемым российскими военными". Евросоюзу следует также остановить транзит и поставку российского ископаемого топлива третьим странам, считают эксперты. Наиболее эффективной будет скорейшая разработка плана замены российского топлива чистыми источниками энергии, внедрения мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения, убеждены в Центре.

Министр экономики ФРГ: Берлин снизил зависимость от российского газа

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) 27 апреля заявил, что федеральное правительство Германии больше не считает Россию заслуживающим доверия партнером в свете прекращения поставок газа Болгарии и Польше. Позиция Москвы вновь показывает, что на Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, отметил он.

По словам министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека (Robert Habeck), ФРГ удалось существенно снизить зависимость от российского газа. В 2021 году показатель импорта составлял 55%, однако к настоящему моменту упал до 35 процентов.

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