 Экспорт ФРГ в РФ упал в марте почти на 60% | Новости из Германии о Германии | DW | 21.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Экспорт ФРГ в РФ упал в марте почти на 60%

Стремительное падение экспорта ФРГ в РФ эксперты объясняют санкциями из-за войны России в Украине и реакцией участников рынка.

Автосалон в России

Германский экспорт в РФ снизился в марте на 57,5% по сравнению с показателями марта 2021 года и составил 1,1 млрд евро. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis).

Падение связано с санкциями, введенными в отношении России из-за войны в Украине, рядом других мер по ограничению экспорта и реакцией участников рынка.

В результате в марте РФ заняла лишь 12-е место среди стран, входящих в перечень наиболее важных направлений германского экспорта за пределы ЕС. В феврале Россия находилась на пятой позиции этого списка.

Поставки из ФРГ в третьи страны сократились

В марте экспорт из ФРГ в третьи страны за пределами ЕС в целом сократился на 7,2% по сравнению с февралем. По предварительным данным Destatis, всего вывезено продукции на сумму в 52,8 млрд евро.

Самым важным потребителем продолжают оставаться США: туда было поставлено товаров на сумму в 13,5 млрд евро. Прирост составил 21% по сравнению с мартом прошлого года. Экспорт в КНР оказался на 1% меньше (всего - 10,2 млрд евро), чем годом ранее, в Великобританию - также сократился на 0,3% - до 6,4 млрд. евро.

"Экономические последствия российской войны в Украине, а также вновь усилившиеся перебои с производством и логистикой в Китае сотрясают мировую торговлю", - отметил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier).

Эксперты: Настрой германского бизнеса в отношении РФ изменился

О том, что настрой германского бизнеса, долго с подчеркнутым оптимизмом смотревшего на перспективы российского рынка, кардинально изменился, указывал ранее Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm), руководитель головной организации деловых кругов ФРГ - Федерального объединения немецкой промышленности (BDI): "Многие принимающие решения люди, говоря о России, совершенно четко сказали мне: с этим режимом нельзя больше заниматься бизнесом".

"Если в 2014 году после санкций из-за Крыма у нас еще были дискуссии, так ли уж они нужны, то теперь у нас полное единство. Все убеждены, что эти санкции необходимы. Экономические соображения должны отступить на задний план", -  в свою очередь отмечал Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, представляющего главным образом крупный бизнес ФРГ.

При этом он высказал мнение, что с серьезными экономическими трудностями из-за возникшей ситуации столкнутся разве что некоторые высокоспециализированные небольшие фирмы: "Думаю, что число предприятий, у которых под угрозой окажется само их существование, будет невелико".

Смотрите также:

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:58

Чичваркин "вТРЕНДde": Бить надо по кошельку Путина, а не по всем россиянам, надо ввести эмбарго на нефть и газ

Аудио- и видеофайлы по теме

Как санкции против России затронули немецкую фирму  

России грозит дефолт из-за "спецоперации" Путина в Украине. ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России  

США ввели новый пакет санкций против России  

56-й день войны России против Украины: главные события  