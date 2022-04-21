Экспорт ФРГ в РФ упал в марте почти на 60%

Германский экспорт в РФ снизился в марте на 57,5% по сравнению с показателями марта 2021 года и составил 1,1 млрд евро. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене (Destatis).

Падение связано с санкциями, введенными в отношении России из-за войны в Украине, рядом других мер по ограничению экспорта и реакцией участников рынка.

В результате в марте РФ заняла лишь 12-е место среди стран, входящих в перечень наиболее важных направлений германского экспорта за пределы ЕС. В феврале Россия находилась на пятой позиции этого списка.

Поставки из ФРГ в третьи страны сократились

В марте экспорт из ФРГ в третьи страны за пределами ЕС в целом сократился на 7,2% по сравнению с февралем. По предварительным данным Destatis, всего вывезено продукции на сумму в 52,8 млрд евро.

Самым важным потребителем продолжают оставаться США: туда было поставлено товаров на сумму в 13,5 млрд евро. Прирост составил 21% по сравнению с мартом прошлого года. Экспорт в КНР оказался на 1% меньше (всего - 10,2 млрд евро), чем годом ранее, в Великобританию - также сократился на 0,3% - до 6,4 млрд. евро.

"Экономические последствия российской войны в Украине, а также вновь усилившиеся перебои с производством и логистикой в Китае сотрясают мировую торговлю", - отметил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier).

Эксперты: Настрой германского бизнеса в отношении РФ изменился

О том, что настрой германского бизнеса, долго с подчеркнутым оптимизмом смотревшего на перспективы российского рынка, кардинально изменился, указывал ранее Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm), руководитель головной организации деловых кругов ФРГ - Федерального объединения немецкой промышленности (BDI): "Многие принимающие решения люди, говоря о России, совершенно четко сказали мне: с этим режимом нельзя больше заниматься бизнесом".

"Если в 2014 году после санкций из-за Крыма у нас еще были дискуссии, так ли уж они нужны, то теперь у нас полное единство. Все убеждены, что эти санкции необходимы. Экономические соображения должны отступить на задний план", - в свою очередь отмечал Михаэль Хармс (Michael Harms), исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, представляющего главным образом крупный бизнес ФРГ.

При этом он высказал мнение, что с серьезными экономическими трудностями из-за возникшей ситуации столкнутся разве что некоторые высокоспециализированные небольшие фирмы: "Думаю, что число предприятий, у которых под угрозой окажется само их существование, будет невелико".

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