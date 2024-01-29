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Мизулина и "Лига безопасного интернета" - под санкциями ЕС

Евгений Жуков
29 января 2024 г.

Евросоюз считает Екатерину Мизулину виновной в "серьезных и систематических нарушениях права на свободу мнений". Помимо нее под санкции попали три сотрудника судебной системы, причастные к делу Владимира Кара-Мурзы.

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Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина МизулинаФото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Европейский совет объявил о введении санкций в отношении четырех граждан России и одной организации из РФ за нарушение прав человека. Согласно решению, принятому в понедельник, 29 января, в санкционный список ЕС внесена "Лига безопасного интернета", "помогающая российскому правительству в осуществлении цензуры", а также глава этой организации Екатерина Мизулина, которая несет ответственность за "серьезные и систематические нарушения права на свободу убеждений и свободное их выражение".

Под ограничительные меры также попали три сотрудника российской судебной системы, виновные в "серьезных нарушениях прав человека, включая произвольные аресты и задержания" - Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов, судьи Мосгорсуда Людмила Смолкина и Басманного суда - Валентина Левашова. В пояснении Евросовета указывается, что они, в частности, причастны к уголовному преследованию "оппозиционного политика, демократического активиста и известного критика Кремля" Владимира Кара-Мурзы.

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы подлежат замораживанию.

Брюссель осудил репрессии в России

"ЕС решительно осуждает резкое расширение ограничительного законодательства и систематические репрессии против гражданского общества и правозащитников в России, а также непрекращающиеся репрессии против независимых СМИ, отдельных журналистов, представителей политической оппозиции и других критически настроенных лиц, - говорится в заявлении Европейского совета. - ЕС решительно осуждает политически мотивированное решение московского суда, приговорившего Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы".

Одновременно Брюссель призвал Москву "немедленно и безоговорочно" освободить всех отбывающих заключение по политически мотивированным обвинениям.

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