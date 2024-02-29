Европарламент проголосовал за "план победы Украины"

Евродепутаты выступили за существенное увеличение военной помощи Украине и новые меры по преодолению дефицита боеприпасов. Они также просят ужесточить санкционный режим в отношении РФ и Беларуси.

Все страны Европейского Союза и их союзники по НАТО должны ежегодно выделять не менее 0,25 процента своего ВВП на военную поддержку Украины, считают в Европейском парламенте. Этой стране необходимо предоставить все, что ей необходимо для отражения российской агрессии, заявили депутаты. За соответствующую резолюцию в четверг, 29 февраля, в Страсбурге проголосовал 451 европарламентарий, 46 человек выступили против, 49 - воздержались.

В тексте резолюции указывается на огромное расхождение в уровне военной поддержки, оказываемой Киеву странами ЕС, в процентном отношении к их ВВП. Парламентарии призвали крупнейшие государства-члены Евросоюза с большим оборонно-промышленным потенциалом срочно увеличить помощь ВСУ. Евродепутаты убеждены, что в отношении военной помощи Украине не должно быть никаких самоограничений.

Срочно восполнить дефицит боеприпасов

Они призвали инвестировать в европейскую оборонную промышленность для существенного увеличения производства, чтобы удовлетворить потребности ВСУ и пополнить истощенные запасы стран Евросоюза. "Украина особенно нуждается в современных системах ПВО, ракетах большой дальности, таких как TAURUS, Storm Shadow/SCALP и других, современных боевых самолетах, различных типах артиллерии и боеприпасов (в частности, 155 мм), беспилотниках и оружии для борьбы с ними", - подчеркивается в тексте.

В связи с дефицитом боеприпасов на поле боя в Украине Европарламент призвал к увеличению Европейского фонда мира и его использованию для совместных закупок для ВСУ на мировом рынке. По мнению депутатов, правительствам стран ЕС следует немедленно начать диалог с производителями вооружений, чтобы гарантировать, что производство и поставка, в частности, боеприпасов и ракет для Украины будут приоритетнее других заказов. "Недостаточная и несвоевременная поставка оружия и боеприпасов рискует подорвать усилия, предпринятые до сих пор", - заявили в Страсбурге.

Парламентарии напомнили, что главная цель Украины - победа в войне против РФ, что предполагает вытеснение всех сил России, ее сторонников и союзников с международно признанной территории Украины. "Эта цель может быть достигнута только путем непрерывных, устойчивых и неуклонно растущих поставок Украине всех без исключения видов обычных вооружений", - говорится в резолюции.

По мнению Европарламента, исход этой войны и позиция по отношению к ней международного сообщества сыграют решающую роль в оказании влияния на действия в будущем других авторитарных режимов.

Больше санкций против РФ и Беларуси

Евродепутаты призвали Евросоюз ужесточить политику санкций против России и Беларуси, отслеживая, пересматривая и повышая ее эффективность, а также разработать механизм предотвращения обхода ограничительных мер. Санкции против Беларуси должны быть приведены в полное соответствие с санкциями против России, полагают они.

Что касается конкретных мер, то по мнению парламентариев, необходимо ввести эмбарго на российский уран и металлургическую продукцию, а также запретить сотрудничество с российским ядерным сектором, в частности, с "Росатомом". В качестве еще одной меры они назвали полное эмбарго на российскую сельскохозяйственную и рыбную продукцию, ископаемое топливо и СПГ, а также дальнейшее снижение потолка цен на нефть в координации с партнерами по G7.

Конфискация замороженных активов РФ

Европарламент настаивает на неотложности создания надежного правового режима, который позволил бы конфисковать замороженные в Евросоюзе российские государственные активы и использовать их для устранения последствий агрессии РФ против Украины. Помимо этого Москва обязана будет выплатить Киеву послевоенные репарации, требуют депутаты.

Евросоюзу и его странам следует разработать стратегию противодействия гибридным угрозам и вмешательству России в политические, избирательные и другие демократические процессы в Украине и в ЕС, заявил Европарламент. Он осудил убийство Максима Кузьминова в Испании и призвал страны ЕС решительно реагировать на подобные действия российских спецслужб и усилить сотрудничество в области контрразведки.

"Формула победы" Украины

Дискуссия по этой резолюции прошла в Страсбурге еще 6 февраля. Тогда члены всех влиятельных политических групп выразили убеждение, что, несмотря на беспрецедентную солидарность с Киевом, ЕС делает недостаточно. По мнению парламентского спецдокладчика по России Андрюса Кубилюса, такое положение дел объясняется тем, что объемы европейской помощи зависят от "индивидуальных добровольных решений каждой страны-члена ЕС". "Нам нужен план победы Украины, который покроет все военные нужды Украины, а не только боеприпасы", - заявил он. Этот план должен основываться на обязательстве каждой страны Евросоюза оказывать Украине военную помощь в объеме не менее 0,25 процента от национального ВВП.

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