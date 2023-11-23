Еврокомиссия одобрила предоставление Венгрии 900 млн евро

Еврокомиссия одобрила предоставление Венгрии авансом 900 миллионов евро из средств ЕС в рамках Европейского фонда по восстановлению после пандемии коронавируса, сообщает агентство AFP в четверг, 23 ноября.

Брюссель согласился увеличить до 10,4 млрд евро план помощи Венгрии, который теперь включает дополнительные меры поддержки из-за энергетического кризиса, возникшего в результате российского вторжения в Украину. Власти ЕС подчеркнули, что выделенный аванс в 900 млн евро не связан ни с какими условиями и предназначен для срочного смягчения последствий кризиса.

Деньги планируют выделять по программе RePowerEU, призванной поддержать энергетический переход от ископаемого топлива. Решение теперь должно быть одобрено странами ЕС, возможно, это произойдет на саммите министров финансов стран-членов 8 декабря, пишет Reuters.

Позиция Венгрии по Украине

Европейские чиновники рассчитывают, что выделенные средства поспособствуют принятию Венгрией решения о дальнейшей помощи Украине, пишет агентство Reuters. Правительство премьер-министра Виктора Орбана блокировало решения ЕС предоставить Украине 50 млрд евро экономической и 20 млрд военной помощи и начать переговоры о вступлении в ЕС, напоминает Reuters.

Еврокомиссия до этого заморозила участие Будапешта в программе постпандемического экономического стимулирования блока из-за беспокойства по поводу коррупции и несоблюдения демократических норм в Венгрии.

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