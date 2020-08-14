 Еврокомиссар напомнила Минску об обязательствах по защите прав человека | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.09.2020

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Беларусь

Еврокомиссар напомнила Минску об обязательствах по защите прав человека

Международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о жестоком обращении с задержанными, заявила Дунья Миятович, призвав Беларусь присоединиться к Конвенции по предупреждению пыток.

Сотрудники ОМОНа Беларуси в Минске ведут женщин в автозак

Задержания в Минске, 30 августа 2020 года

Ситуация с правами человека в Беларуси вызывает крайнее беспокойство, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в понедельник, 21 сентября. Официальный Минск несет полную ответственность за их нарушения, особенно когда это происходит систематически, подчеркнула она. Беларусь, не являясь членом Совета Европы, не должна оставлять без внимания международное законодательство о правах человека, добавила еврокомиссар.

Международные правовые нормы обязывают Минск немедленно провести прозрачное и независимое расследование всех сообщений о пытках и жестоком обращении во время содержания под стражей, отметила Миятович. Ответственные за подобные эпизоды должны быть наказаны. Еврокомиссар призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Совету Европы следует по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси, считает Миятович. По ее словам, белоруски стали "ключевыми голосами несогласия" и "вдохновением" для многих жителей планеты. Еврокомиссар особо приветствовала запуск Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Московского механизма в отношении Беларуси и возложила на власти республики основную ответственность за прекращение серьезных нарушений прав человека и выплату компенсаций пострадавшим.

Московский механизм предоставляет государствам-участникам ОБСЕ возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси второй месяц не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.

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    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:20

“Марш Справедливости” в Минске: какие лозунги звучали на протестах в этот раз?

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