Еврокомиссар напомнила Минску об обязательствах по защите прав человека

Международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о жестоком обращении с задержанными, заявила Дунья Миятович, призвав Беларусь присоединиться к Конвенции по предупреждению пыток.
Ситуация с правами человека в Беларуси вызывает крайнее беспокойство, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в понедельник, 21 сентября. Официальный Минск несет полную ответственность за их нарушения, особенно когда это происходит систематически, подчеркнула она. Беларусь, не являясь членом Совета Европы, не должна оставлять без внимания международное законодательство о правах человека, добавила еврокомиссар.
Международные правовые нормы обязывают Минск немедленно провести прозрачное и независимое расследование всех сообщений о пытках и жестоком обращении во время содержания под стражей, отметила Миятович. Ответственные за подобные эпизоды должны быть наказаны. Еврокомиссар призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Совету Европы следует по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси, считает Миятович. По ее словам, белоруски стали "ключевыми голосами несогласия" и "вдохновением" для многих жителей планеты. Еврокомиссар особо приветствовала запуск Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Московского механизма в отношении Беларуси и возложила на власти республики основную ответственность за прекращение серьезных нарушений прав человека и выплату компенсаций пострадавшим.
Московский механизм предоставляет государствам-участникам ОБСЕ возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году.
В Беларуси второй месяц не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.
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