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Фото: YVES HERMAN/REUTERS
ПолитикаУкраина

Эвакуация детей в Авдеевке и другие события 426-го дня войны

Виталий Кропман
29 мин. назад

В ООН призвали расследовать казни военнопленных. В Новосибирске нашли свежие захоронения. Продление зерновой сделки под вопросом. Немцы не верят в возможное посредничество Китая.

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На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 25 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Авдеевке остается один ребенок

В Авдеевке Донецкой области идет принудительная эвакуация детей. За последнее время из города удалось вывезти около 10 семей с детьми и сейчас там остается лишь один ребенок, заявил в эфире "Радио "Свобода" руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш. "Не можем найти, родители прячут его. Ничего, найдем, вывезем. Тем более, что у нас уже действительно есть принудительная эвакуация детей... Как только найдем ребенка, мы сразу его вывезем", - заверил он. Все из остававшихся до последнего времени родители прятали детей и выехали под принуждением, сообщил далее Барабаш.

По официальным данным, в Авдеевке сейчас проживает 1787 человек - это люди, получающие гуманитарную помощь. Реальная цифра может быть на 50-70 человек больше, добавил глава городской администрации. В начале марта правительство Украины приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, их вывозят в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Бои за Бахмут продолжаются

Бахмут по-прежнему является главным объектом наступления россиян, и его удержание украинскими силами исключает выход противника во фланг и тыл группировок Сил обороны на Лисичанском и Донецком направлениях, заявил в интервью "Интерфакс-Украина" командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что восточный участок фронта является единственным, на котором Россия достигла хоть какого-то прогресса после начала "большого наступления", а план россиян "завоевать Украину за три дня" преобразовался в девятимесячные попытки взять небольшой город в Донецкой области. По словам Сырского, после поражений на севере и юге Украины российским властям необходимо продемонстрировать хотя бы малейший успех в Донбассе. Не захватив Бахмут, они не смогут развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. Поэтому российская пропаганда подает бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград", - пояснил украинский генерал.

В ООН призвали расследовать казни военнопленных

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести расследование появившихся в минувшие выходные аудиозаписей, на которых люди, предположительно, воюющие по обе стороны фронта, отдают приказы о казни военнопленных. Сообщается, что на одной из записей предполагаемый служащий ВСУ отдает приказ об убийстве пленного наемника из ЧВК "Вагнер". На другой записи можно услышать, как человек - предположительно, основатель этой ЧВК Евгений Пригожин - приказывает больше не брать пленных на поле боя. Если эти аудиоматериалы подлинные, то речь идет о призывах к совершению военных преступлений, заявили в Женеве. Вооруженные силы по обе стороны конликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, которое предписывает гуманное обращение с военнопленными, отмечается в заявлении.

В Новосибирске нашли свежие захоронения сотен мужчин

По данным издания "Тайга.инфо", на одном из участков Гусинобродского кладбища в Новосибирске замечено массовое захоронение с российскими флагами. "Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го", - пишет портал, ссылаясь на читателей, приславших видеосвидетельства. Речь идет о примерно 200 свежих могилах, на большинстве есть "венки, с которыми в СМИ ассоциируют с ЧВК "Вагнер", указывает далее издание. Многие фамилии погибших, которые проверили журналисты, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих, участвующих во вторжении в Украину. При этом в электронной базе судов удалось обнаружить тезок некоторых погибших, из чего следует, что на кладбище, возможно, захоронены жители Красноярского края, Кузбасса и Тувы, отмечает далее "Тайга.инфо".

Продление зерновой сделки под вопросом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гутерреш передал российскому дипломату письмо на имя  Владимира Путина, в котором предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки, сообщила пресс-служба ООН.

Пресс-служба добавила, что  Гутерреш отправил аналогичное письмо двум другим сторонам, подписавшим соглашение, - Турции и Украине. Кроме того, отмечается, что генсек ООН принял к сведению озабоченность, выраженную Россией по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки. Он представил Лаврову отчет об уже достигнутом в этом отношении прогрессе.

Тем временем в Кремле сомневаются в перспективах продления соглашения о вывозе украинского зерна по безопасному коридору в Черном море. "Что касается сделки, то дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о вероятности отказа Москвы о продлении сделки.

При этом Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий "зерновой сделки". В российском военном ведомстве заявили, что Киев использовал отведенный для нее гуманитарный коридор для атак беспилотниками Севастополя в аннексированном Крыму 23 марта и 24 апреля. "Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы", - говорится в заявлении российского Минобороны.

Немцы не верят в возможное посредничество Китая

Подавляющее большинство немцев не верит в то, что Китай может содействовать прекращению войны между Россией и Украиной в качестве посредника. Две трети респондентов (66 процентов) отрицательно относятся к Китаю как к посреднику в Украине и лишь около трети (31 процент) положительно, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Forsa.

Опрос Forsa не выявил почти никаких различий во мнениях в западной и восточной частях Германии. Особенно много приверженцев посреднической роли Китая в Украине среди электората правой партии "Альтернатива для Германии" (49 процентов). Среди сторонников христианских партий ХДС и ХСС явно преобладает негативное отношение к роли Китая (72 процента).

Среди электората Социал-демократической партии Германии (СДПГ) скептически относятся к посредничеству КНР 70 процентов респондентов, среди приверженцев "зеленых" - 68 процентов и среди сторонников свободных демократов - 62 процента опрошенных.

Конституционный суд РФ призвали отменить статью о дискредитации

Российские правозащитники и юристы обратились в Конституционный суд РФ с просьбой отменить административную статью о "дискредитации" российской армии. "Дискредитацией" признают пацифистские плакаты и атрибутику, действия в память о жертвах ракетных ударов, сториз с пересказом сна о Владимире Зеленском и даже пьяные выкрики на остановке. 6561 дело о "дискредитации" заведено на сегодня. Это самый популярный механизм цензуры антивоенных высказываний. Но он незаконный и не должен существовать", - отметили в "ОВД-Инфо". Как отмечается в заявлении, обращение также подписали "Мемориал", "Русь Сидящая", а также ряд юристов и адвокатов.

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